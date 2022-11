《R2Beat：音速觉醒》11月23日新增歌曲公告

Share · View all patches · Build 9998655 · Last edited 23 November 2022 – 08:59:09 UTC by Wendy

亲爱的《R2Beat:音速觉醒》玩家:

以下为本次维护新增经典中英文曲目,衷心感谢大家对我们的支持与关注!

新增曲目:

新增星星曲目:

下列顺序为歌曲序号/曲名/作者/难度星

1 爱你不爱我 祈合 2

2 火鸡的街舞 祈合 2.5

3 我就是那只松鼠 祈合 2.5

4 FOR THE NIGHT LiMiT 2.5

5 who am i 暴君de 2.5

6 来不及 hebe 3

7 希望你可以留住我 Young Loui$ 3

8 I'm a Zombie 暴君de 3

9 Paradise(Explicit) Chafferer_Harry;Iceblue 3

10 时间都回不去了 Neo王中祐;Zoeeeeeeeeee 3

11 宇宙小姐 S.H.E 3.5

12 礼物 路哈米多 3.5

13 舞鸟 祈合 3.5

14 我爱雨夜花 S.H.E 3.5

15 简单唱片 祈合 3.5

16 离开 洪流之源 3.5

17 我一个人 SISTAR 3.5

18 一天结束 IU 3.5

19 上海之恋 橙子焦糖 3.5

20 恋爱循环 花泽香菜 3.5

21 天上来客 AKB48 3.5

22 没被遗忘的夏天 YOUNG-HH;陈诗燃 3.5

23 Go to the Ocean JoLAE 3.5

新增月亮曲目:

下列顺序为歌曲序号/曲名/作者/难度星

24 Brilla Como Una Estrella Klaus & Kinski 4

25 Forest Vibe 暴君de 4

26 我一个人 SISTAR 5.5

27 Never Say Good Bye 马里奥 5.5

28 山河 JUST KIMOTO 6

29 I'm a Zombie 暴君de 6

30 Paradise(Explicit) Chafferer_Harry;Iceblue 6

31 who am i 暴君de 6

32 卡门 比才 6.5

33 Humanoids 东方神起 6.5

34 I'm sorry CNBLUE 6.5

35 Victory CHAUNCEY 6.5

以上为本次更新曲目单,我们将持续丰富、优化游戏曲库,致力于打造更佳的游戏体验。