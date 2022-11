11.23.2022 Patch Notes [Shop Update]

Share · View all patches · Build 9989060 · Last edited 22 November 2022 – 06:26:08 UTC by Wendy

Patch Notes Cash Shop Update

MYST – Black Box

Check out this new exclusive MYST Box with Cosmetics!

Ghillie Suit Color A 7 Days

Ghillie Suit Color A 30 Days

Ghillie Suit Color A Permanent

Ghillie Suit Color B 7 Days

Ghillie Suit Color B 30 Days

Ghillie Suit Color B Permanent

Ghillie Suit Color C 7 Days

Ghillie Suit Color C 30 Days

Ghillie Suit Color C Permanent

Witch's Hat 7 Days

Witch's Hat 30 Days

Witch's Hat Permanent

Vampire Rubber Mask 7 Days

Vampire Rubber Mask 30 Days

Vampire Rubber Mask Permanent

ESL Cap (Cosmetic) 7 Days

ESL Cap (Cosmetic) 30 Days

ESL Cap (Cosmetic) Permanent

Orange Skeleton Vest (Cosmetic) 7 Days

Orange Skeleton Vest (Cosmetic) Permanent

Purple Skeleton Vest (Cosmetic) 7 Days

Purple Skeleton Vest (Cosmetic) Permanent

Halloween Skull 7 Days

Halloween Skull 30 Days

Halloween Skull Permanent

Transparent Headgear Permanent

Transparent Facemask Permanent

Transparent Vest Permanent

Transparent Backpack Permanent

Transparent Character Permanent

BUBBA’S SECRET STASH

Bubba’s Secret Stash has been updated. Check Bubba’s new goods this Black Friday!

Weapon / Gear / Character

Hot Road Vest

Hot Road Backpack

Hot Road Helmet

Agent Irina

Irina’s Backpack

Irina’s Glasses

Irina’s Hat

Reaper Natalia

Reaper Hood

Reaper Mask

Reaper Scythe

Flower Tango 51

Flower FMG – 9

Flower G36E Valkyrie

Anubis K3 Legendary

Natural Disaster P90TR

Natural Disaster CZ805

Natural Disaster L96A1

Tarot: The Death SG550

Tarot: The Fool P90

Tarot: The World G18

Roaring White Dragon AR-15

Kamon G36E

Kamon P220 SE

Kamon SIG50

Explorer Barbara

Explorer Bandana

Explorer Fedora

Harlequin

Horror Queen Kate

Horror Queen Mask

Horror Queen Helmet

Horror Queen Backpack

MYST BOXES

MYST – Value (Core)

MYST – Deadeye x1

MYST – Mega 5

MYST - Irina

MYST – Hot Road

MYST – Black box

MYST – Special Characters

Please note that all related items have a 1, 7, 30, 90, Permanent duration

Black Friday Item store resale and reprice

MYST - Black Box x1

MYST - Black Box x7

MYST - Black Box x15

MYST - AirForce x1

MYST - AirForce x7

MYST - AirForce x15

AirForce Package (7 Days)

AirForce Package (30 Days)

AirForce Package (90 Days)

Super Elite Moderator 7 Days

Super Elite Moderator 30 Days

Myst-Infinity x1

MYST-Perfect Weapon bag x1

MYST-Perfect Gear bag x1

Bonus EXP (800%)+GP (500%) Pass x1

Bonus EXP (800%)+GP (500%) Pass x10

Bonus EXP (800%)+GP (500%) Pass x50

MYST-Value (Core) x7

MYST-Value (Core) x15

Lightning Package

Industrial Era G36E 1 Day

Industrial Era G36E 7 Days

Industrial Era G36E 30 Days

Industrial Era G36E 90 Days

Battle Girl Mika 1 Day

Battle Girl Mika 7 Days

Battle Girl Mika 30 Days

Battle Girl Mika 90 Days

Battle Girl Mika (Permanent)

Phase Tangle Dual-Kriss 1 Day

Phase Tangle Dual-Kriss 7 Days

Phase Tangle Dual-Kriss 30 Days

Phase Tangle Dual-Kriss 90 Days

MYST- Elite Anubis Weapon x1

MYST- Elite Anubis Weapon x7

MYST- Elite Anubis Weapon x15

MYST - Mika's Gears x1

MYST - Mika's Gears x7

MYST - Mika's Gears x15

MYST - Reaper Weapons x1

MYST - Reaper Weapons x7

MYST - Reaper Weapons x15

Natalia Set Package

Joaquin the Deer Hunter 1 Day

Joaquin the Deer Hunter 7 Days

Joaquin the Deer Hunter 30 Days

Joaquin the Deer Hunter 90 Days

Joaquin the Deer Hunter (Permanent)

MYST-Deer Hunter x1

MYST-Deer Hunter x3

MYST-Deer Hunter x5

MYST - Horus Weapon (Rare) x1

MYST - Horus Weapon (Rare) x7

MYST - Horus Weapon (Rare) x15

MYST - Horus Weapon (Epic) x1

MYST - Horus Weapon (Epic) x7

MYST - Horus Weapon (Epic) x15

MYST - Horus Weapon (Mythic) x1

MYST - Horus Weapon (Mythic) x7

MYST - Horus Weapon (Mythic) x15

MYST - Horus Gear (Mythic) x1

MYST - Horus Gear (Mythic) x7

MYST - Horus Gear (Mythic) x15

Agent Z Package (7 Days)

Agent Z Package (30 Days)

Agent Z Package (60 Days)

Agent Z Package (90 Days)

Agent Z Package (Permanent)

Tarot II Weapons Package (7 Days)

Tarot II Weapons Package (30 Days)

Tarot II Weapons Package (60 Days)

Tarot II Weapons Package (90 Days)

MYST - Tarot II Weapons x1

MYST - Tarot II Weapons x7

MYST - Tarot II Weapons x15

Flower Package (90 Days)

Flower Package (Perm)

Irina Package (90 Days)

Irina Package (Perm)

MYST - Bastet Weapon Mythic x1

MYST - Bastet Weapon Mythic x7

MYST - Bastet Weapon Mythic x15

MYST - Bastet Weapon Cache x1

MYST - Bastet Weapon Cache x7

MYST - Bastet Gear Epic x1

MYST - Bastet Gear Epic x7

MYST - Bastet Gear Epic x15

MYST - Bastet Gear Mythic x1

MYST - Bastet Gear Mythic x7

MYST - Bastet Gear Mythic x15

Pastel Package (7 Days)

Pastel Package (30 Days)

Pastel Package (90 Days)

Pastel Package (Perm)

Sport Package (60 Days)

Sport Package (90 Days)

Sport Package (Perm)

Explorer Package (90 Days)

Explorer Package (Perm)

Horror Queen Package (90 Days)

Horror Queen Package (Perm)

MYST - Horror Queen x15

MYST - Malevolent Beauty x15

Malevolent Beauty Package (90 Days)

Malevolent Beauty Package (Perm)

MYST-Silver Skull x1

MYST-Silver Skull x7

MYST-Silver Skull x15

Silver Skull Package (Perm)

Autumn G36E Valkyrie (30 Days)

Autumn G36E Valkyrie (90 Days)

Autumn G36E Valkyrie (Perm)

Autumn Heavy Weapon Package

Autumn Almighty Soldier Package

Rusty AS Val (30 Days)

Rusty AS Val (90 Days)

Rusty AS Val (Perm)

Biker's Anarchy Vest (Cosmetic) 30 Days

Biker's Anarchy Vest (Cosmetic) 90 Days

Aviator's Cap (Cosmetic) 7 Days

Aviator's Cap (Cosmetic) 30 Days

Aviator's Cap (Cosmetic) Perm

Player Name Change

Player Name Color Change 7 days

Player Name Color Change 30 days

Player Name Color Change Permanent

Clan Name Color Change 7 days

Clan Name Color Change 30 days

Nickname Background Item x7

Nickname Background Item x30

Nickname Background Item (Permanent)

Clan Name Change

Clan Emblem

Country Code Change

Ultimate Weapon Renewal Kit x1

Ultimate Weapon Renewal Kit x7

Ultimate Weapon Renewal Kit x15

Ultimate Weapon Renewal Kit x30

Ultimate Weapon Renewal Kit x50

Weapon Renewal Kit x1

Weapon Renewal Kit x2

Weapon Renewal Kit x5

Weapon Renewal Kit x7

Weapon Renewal Kit x15

Super Weapon Renewal Kit x1

Super Weapon Renewal Kit x7

Super Weapon Renewal Kit x15