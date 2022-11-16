Acclimate V0.8.1 f3

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Release Notes
KNOWN ISSUES**
• SLIGHT FPS DROP WHEN LOADING A TERRAIN TILE
• STATS ARE STILL IN DEVELOPMENT
CHANGES
• START OF STEAM INTERGRATION TESTING
• GAVE CREDIT WHERE CREDIT IS DUE (CREDIT MENU)
IMPROVEMENTS
• FIXED A BUG THAT WOULD CAUSE EQUIPTING A NEW ITEM TO NOT BE DETECTED
• FPS IMPROVEMENTS
• REDUCED LOAD TIME AND CRASHES THAT WOULD OCCUR ON LOAD PART 1
PACKAGE UPDATES
• EASY BUILD SYSTEM V6.0.1
• ULTIMATE INVENTORY SYSTEM V1.2.11
• GPU INSTANCER V1.75
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