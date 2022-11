Share · View all patches · Build 9931884 · Last edited 14 November 2022 – 10:26:16 UTC by Wendy

Fixed a problem that penetrated the wall in the event of a physical simulation while running,

Fixing the problem of getting stuck on the floor when summoning followers in the 2nd stage boss room

The last patch in November

走行中に物理シミュレーションが発生した場合に壁を貫通する問題を修正。

2段階ボスルームのフォロワー召喚時に床に引っかかる問題の修正

11月の最後のパッチ

주행 중 물리적 시뮬레이션 발생 시 벽을 관통한 문제 수정,

2단계 보스룸 팔로워 소환시 바닥에 갇히는 문제 해결

11월의 마지막 패치