Ver 1.2.0 アップデート

全てのマウス操作に対応しました

音量がおかしくなる問題を修正

自機ショットとレーザーの効果音量を下げました

背景の明度を50%落としました

Escボタンを押した時にダイアログが出るように変更

チュートリアルで自機の動きがおかしくなる問題を修正

その他細かい変更を行いました

Ver 1.2.0 update

All mouse operations now supported.

Fixed a problem with the volume.

Lowered volume of ship shot and laser effect

Reduced background brightness by 50%.

Changed dialog to appear when Esc button is pressed

Fixed a problem with the movement of the ship in the tutorial

Other minor changes.