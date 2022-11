Monster Buster (Sale Period: November 09 ~ December 09)

Share · View all patches · Build 9898308 · Last edited 9 November 2022 – 05:59:05 UTC by Wendy

New Item

a. Monster Buster Weapon Mystery Box (sales period: November 9 ~ December 28)

b. Monster Buster Weapon Mystery Box x5

c. Monster Buster Weapon Mystery Box x10

•Note 1: If you buy the 10 pieces of boxes, you are guaranteed to obtain one permanent (+0~+4) item.

d. Monster Buster Weapon Package (Sale Period: November 9 ~ December 28)

e. Monster Buster ParaFAL Frankenstein - A powerful gun that can only counter and capture Frankenstein when raging

f. Monster Buster MP40

g. Monster Buster Ump45

h. Monster Buster Tomahawk

• Note 2: After equipping the new items and playing in the game, you can acquire weapon metals. (November 9 ~ December 28)