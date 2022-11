Share · View all patches · Build 9878939 · Last edited 6 November 2022 – 08:09:07 UTC by Wendy

更新1.

豬隻的成長時間由10分鐘下修為8分鐘

更新2

畫面左下角新增當前地圖的按鈕

更新3.

手動存檔時增加存檔中的提示訊息

Update 1.

Pig growth time has been revised down from 10 minutes to 8 minutes

Update 2

A button to add the current map in the lower left corner of the screen

Update 3.

Added a prompt message in the archive when manually archived