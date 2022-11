[Complete] November 2, 2022 Server Maintenance

Share · View all patches · Build 9852235 · Last edited 2 November 2022 – 11:09:18 UTC by Wendy

Greetings! Luminarians,

We would like to inform everyone that the scheduled server maintenance is over and servers are now up and running.

[Server Refresh]

Zeus | Hestia



For more details, you can visit the event post below:

Link: https://store.steampowered.com/news/app/1685530/view/3404185547126085795



Link: https://store.steampowered.com/news/app/1685530/view/3404185547126262477



November Crate: Ultramarine Crate

[table]

[tr]

[th]Ultramarine Crate



[/th]

[/tr]

[tr]

[td]Ancient Gold Key[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Gold Key[/td]

[/tr]

[tr]

[td]MoonStone[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Crystal[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Iron Class[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Lucky Key Pad[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Palladium[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Premium Re-Packing Ticket[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Re-Packing Ticket[/td]

[/tr]

[tr]

[td]FalconMedalBox[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Miracle Hammer[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Miracle Nail[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Crab Shell[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Crab Nippers[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Spring Flower Cushion Box[/td]

[/tr]

[tr]

[td]2022 Year of the Tiger Pouch[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Ophanim’s Ethereal Wings Random Box (EPIC)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Jack o’ Lupin(Melee)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Miho Guardian Spirit Random Box(Epic)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Guardian Random Box[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Miho Guardian Spirit Random Box(Epic)[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Livyathan’s Protection Random Box[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Azuree[/td]

[/tr]

[/table]

November Daily Attendance Rewards



[table]

[tr]

[th]Reward[/th]

[th]Units[/th]

[/tr]

[tr]

[td]Divine Seed[/td]

[td]10[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Jelly Beans[/td]

[td]10[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Gummy Bears[/td]

[td]10[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Easter Fortune Cookie[/td]

[td]10[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Chocolate Bunny[/td]

[td]10[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Brunch(1 day)[/td]

[td]10[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Luminary Blessing[/td]

[td]10[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Heart Box Material[/td]

[td]20[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Heart Candy[/td]

[td]20[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Teleportation Ticket[/td]

[td]20[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Miracle Hammer[/td]

[td]8[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Black Silk[/td]

[td]100[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Fire Stone[/td]

[td]100[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Water Stone[/td]

[td]100[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Wind Stone[/td]

[td]100[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Land Stone[/td]

[td]100[/td]

[/tr]

[tr]

[td]WeaponStone[/td]

[td]10[/td]

[/tr]

[tr]

[td]ArmorStone[/td]

[td]10[/td]

[/tr]

[tr]

[td]MoonStone[/td]

[td]10[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Sheepie Costume Random Box[/td]

[td]5[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Box of Eos[/td]

[td]5[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Goddess Artemis Box[/td]

[td]5[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Deep Sea Random Box[/td]

[td]5[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Guardian Random Box[/td]

[td]5[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Ophanim's Ethereal Wings Random Box (EPIC)[/td]

[td]5[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Seraph Wing Random Box[/td]

[td]5[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Imperial Mount Random Box[/td]

[td]5[/td]

[/tr]

[/table]

[Hourly Giveaway]

Marshmallow Coonie~

Don't miss this out!

We greatly appreciate the patience and relentless support for Luminary: Rise of the GoonZu~!!!

Sincerely,

Luminary Global Team.