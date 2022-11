Josh Journey First Patch Soon

This build has not been seen in a public branch.

🇬🇧 IMPORTANT ANNOUNCEMENT 📢

Hey guys! This post is to communicate that after the launch of our game we are attentive to all the feedbacks and reviews of the game.

Many of our players were reporting that the gameplay was difficult, especially when playing solo. In fact, after a lot of analysis, we realized that the gameplay is really difficult for most players.

We are already working on these points to improve the experience within the game. This coming week we will be making a major update patch that will improve the player experience in both solo and multiplayer.

We will always be tuned to our community and we will be constantly making updates to the game when necessary.

Josh Journey is our first game released and every day is a learning day for us. We respect our players and always want to offer a game that brings fun, challenges and beauty to our players!

Thanks for everyone by the support! ❤️

🇧🇷 COMUNICADO IMPORTANTE 📢

Oi pessoal! Esse post é para comunicar que depois do lançamento do nosso game estamos atentos a todos os feedbacks e reviews que estamos vendo do nosso jogo.

Muitos de nossos jogadores estavam nos reportando que o gameplay estava difícil, principalmente quando se joga solo. De fato, depois de analisarmos muito, percebemos que o gameplay realmente está difícil para a maioria dos jogadores.

Já estamos trabalhando nesses pontos para melhorar a experiência dentro do nosso jogo. Nessa próxima semana iremos fazer um grande patch de atualização que irá melhorar a experiência do jogador tanto em solo como em multiplayer.

Sempre estaremos atentos a nossa comunidade e estaremos fazendo updates constantemente no nosso jogo quando for preciso.

Josh Journey é nosso primeiro jogo lançado e todo dia é um dia de aprendizado para nós. Respeitamos os nossos jogadores e queremos sempre oferecer um jogo que traga diversão, desafios e beleza para os nossos jogadores!

Muito Obrigado pelo apoio! ❤️