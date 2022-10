1.修復"女僕"拿水桶的水量超過系統上限值產生的BUG

2.調整精靈的性愛需求,將NEFT 轉為BUFF,當精靈性需求滿足時移動速度倍率為 1.2 缺少時為1

3.水井的起始容量由100 變更為200

Fix the bug that the water volume of the "maid" holding the bucket exceeds the upper limit of the system

Adjust the sexual needs of elves, convert NEFT to BUFF, when the sexual needs of elves are met, the movement speed multiplier is 1.2, and it is 1 when it is missing