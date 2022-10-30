Acclimate V0.8.1 f1

Release Notes
KNOWN ISSUES
• SLIGHT FPS DROP WHEN LOADING A TERRAIN TILE
• STATS ARE STILL IN DEVELOPMENT
CHANGES
• UPDATED INGAME MENU AND ADDED MORE FUNCTIONALITY
• UPDATED THE SKILLS TAB
• YOU CAN NOW NAME YOUR CHARACTER AND SELECT 3 STARTING SKILLS
• ADDED THE ABILITY TO COLLECT SKILL POINTS BY KILLING
• MOVED MAP TO THE TABLET, KEPT KEY SHORTCUT THE SAME
IMPROVEMENTS
• FIXED HITBOXES FOR ANIMALS
• UI IMPROVEMENTS
• FIXED MAP RESOLUTION
• ADDED SAVING FOR HOTBAR
PACKAGE UPDATES
• NATURE RENDERER V2021.1.6
• WEATHER MAKER V7.3.2
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