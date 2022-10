English

##########System#############

[Faith]Countinue to work on the faith system. Data structures and design are done.

[Faith]Added some test data entries and their art assets.

简体中文

##########System#############

【信仰】继续在信仰系统中施工。数据结构和设计完成。

【信仰】加入了一些测试用的数据已经对应的美术资源。

Not much can be seen in the game right now as they are mostly code-changes for an upcoming new system.

游戏中目前没有可见的变化,主要是代码中为新系统准备的部署。