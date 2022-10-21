【大型新功能上线】

[注]以下所有内容对老档也许有效，但是游玩趣味性会大打折扣（强烈建议新档体验）

-所有角色之间引入了好感系统

-通过各种事件，所有角色会产生自己喜欢/讨厌 的 城市/见闻/人

-所有角色会在路途中会随机发起话题，当有共同爱好时，相互的好感会增加。当角色聊到不喜欢的话题时，相互的好感可能降低

-好感高的角色可能发展为朋友或伴侣，反之可能变为敌人。互为敌人的角色在聊天中可能发展为争吵

-可以在角色面板让一个角色安慰另一个角色，效果和相互之间的好感有关，朋友之间安慰效果更好

-营地面板增加了分享见闻的功能，可以让刚入队的伙伴快速获得见闻，但是同随机聊天一样可能会聊到角色不喜欢的话题

-营地增加了队内寻欢作乐的功能，不过需要有为情侣关系的角色

-酒馆角色增加了叙旧和挑逗的选项，成功率与角色间的好感与魅力有关

-第一印象会影响角色相互之间的好感，角色特质相近的角色更有可能第一印象好

-增加了魅力值，魅力与角色相互增加好感的程度和一见钟情的概率有关，可以通过道具提升

-增加了数十种和好感有关的角色特质，以及对现有服装帽子等增加了魅力修正

[下一步更新计划引入第一人称模式，可以自由与其他角色交互，自建派系等]

【求个好评】

如大家所知我们一直亏本更新中。要求不多，一个好评就够了。若有不满，也可以不急着差评，先群里反馈。

如果已经好评过了，亦可以赞一下你觉得赞同的好评，踩一下你觉得不合理的差评（例如已经优化过的机制和修复过的bug）

正式版发售后，就会根据好评率来更新了。