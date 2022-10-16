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Acclimate Playtest update for 16 October 2022

Acclimate V0.8.0 f1

Share · View all patches · Build 9733163 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

Release Notes

KNOWN ISSUES

• SLIGHT FPS DROP WHEN LOADING A TERRAIN TILE
• STATS ARE NOT FULLY IMPLEMENTED
• ITEMS IN HOTBAR ARE NOT SAVED

CHANGES

• REMOVED COMBAT TEXT
• RESOLUTION IS NO LONGER SAVED TO PLAYER PREFS
• ADDED MORE USEFUL ITEMS TO THE INVENTORY
• ADDED THE ABILITY TO COOK RAW MEAT
• ADDED A WATER CATCHER TO REFILL WATER BOTTLES
• WHEN EQUIPTING A TOOL OR WEAPON THE PREVIOUSLY EQUIPPED ITEM WILL NOW BE REPLACED

IMPROVEMENTS

• FIXED CAMERA CLIPPING
• IMPROVED GUN AIM AND BULLET SPEED
• FIXED AN ISSUE WHERE THE PLAYER WOULD GET STUCK ON LOG FOUNDATIONS
• FIXED AN ISSUE WHERE THE CURRENT RESOLUTION WAS NOT THE DEFAULT RESOLUTION
• UI IMPROVEMENTS
• FIXED AN ISSUE WHERE CRAFTING RECIPES WOULD REPEAT
• IMPROVED THE WAY RANDOM ITEMS ARE SPAWNED
• FIXED HOTBAR QUICK ACTIONS
• MADE MORE BUILDINGS ACCESSIBLE TO THE PLAYER

Changed files in this update

Depot 2018411
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