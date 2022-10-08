测试分支更新日志 22-10-8

修复错误：

1.修复最大内力过多时报错的BUG

2.修复鸩羽香的使用需求中有错误的杂学需求的BUG

3.修复九龙霸刀动画错误的BUG

4.修复研读效率在部分情况下显示错误的BUG

5.修复向商人出售物品时价格在部分情况下计算错误的BUG

6.修复促织决斗下注时选择人物没有选中状态的BUG

7.修复玩家人物名誉为亦正亦邪时，祠堂增加的威望会变成负数的BUG

8.修复天渊纵逆练效果描述错误的BUG

9.修复赌坊、青楼收益数值超过上限会变成负数的BUG

10.修复属性说明中定力、体质、根骨图标错误的BUG

11.修复与商队互动时偶尔报错的BUG

12.修复功法的动心加成未受功法威力和修习度影响的BUG

13.修复霸戈衣和银导衣可以通过锦秀阁卖出的BUG

14.修复武学造诣中右下角的格子悬停状态显示的是选中状态的BUG

15.修复命中化解值相差过大时错误判定为未命中的BUG

16.修复受损的太吾村无法主动修复的BUG

17.修复游戏时间过长的老存档偶现打开人物界面出现红字报错的BUG

18.修复门派人物可请教的技艺类型与设定不符的BUG

19.修复过月被寻仇袭击后绑架对方导致错误的BUG

20.修复部分战斗场景显示错误的BUG

21.修复战斗暂停时鼠标无法移动的BUG

22.修复战斗胜利后未获得相应遗惠点数的BUG

23.修复部分女性发型在战斗中的剪影显示错误的BUG

24.修复元鸡名字和获取的元鸡不匹配的BUG

25.修复部分收获威望的产业建筑收获的威望数量变成10倍的BUG

26.修复部分以百分比影响装备属性的精制效果没有显示%号的BUG

27.修复切换武器时无极剑式的可用状态未及时更新的BUG

28.修复服食活死药时添加特性失败导致药物没有实际生效的BUG

29.修复过月时NPC之间互相请求血露报错的BUG

30.修复出神之地与心魔战斗，心魔逃跑造成报错的BUG

31.修复窃取物品第四阶段的成败判定错误使用了唬骗第四阶段的成败判定的BUG

32.修复衣以侯名字在某些文本中显示不统一的BUG

33.修复某些特定情况下天下武林盟会无法拉到足够的角色的BUG

（还有可能导致天下武林盟会无法举办成功的BUG仍在不断排查中）

34.修复到达天下武林盟会附属路径报错的BUG

35.修复暗害NPC后将秘闻告诉他的亲友游戏报错的BUG

36.修复NPC越级学功法或技艺时可能导致其不愿教玩家低级功法/技艺的BUG

优化调整：

1.加强精制效果的参数：

1.1各品级精制道具增强兵器、护具的效果由原来的 {1,2,3,4,5,6,7} 提高为 {4,5,6,7,8,9,10}

1.2各品级精制道具增强宝物的效果由原来的 {1,2,3,4,5,6,7} 提高为 {8,10,12,14,16,18,20}

2.护体功法的基础反击威力由50%提高为100%

3.如果玩家初次尝试播放视频失败而导致无法开始游戏，则后续会跳过视频播放并直接进入创建人物界面

4.商人的商会类型不再频繁变动，只会在其喜恶发生变化时变动，通常这一变化间隔为4年，因人而异

5.提升选择见闻/秘闻、公开秘闻界面的性能效率

6.处决改为仅对主战人物才有可能触发

游戏优化更新：

