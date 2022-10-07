2022年10月8日 更新说明

【体验调整】

1.创角后会获得一本[新手指南]，用图示的方法，提供一些教学。

2.优化一些细枝末节。

国庆因疫情没能回家，趁着假期便在宿舍肝了七天，把很多以前想做的补了一些。在游戏更新上，一直以来我比较注重两点：一是内容的拓展，二是新手友好度。今后仍然会以它们为支点，努力加油更新。我也很乐意接受大家的意见，有好的建议，可以加群或加我QQ(1025966822)交流。

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