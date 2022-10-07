测试分支更新日志：22-10-7

修复问题：

1.修复“神木林”建筑需要的地格资源为“孤峰”的BUG，正确需要的地格资源为“太始林”

2.修复村民数量过多时进入祠堂报错的BUG

3.修复制造选择引子后再切换仓库点开始制造会报错的BUG

4.修复龙回首、神火罩功表现特效错误的BUG

5.修复正逆转换摧破特效有剩余层数时战斗结束报错的BUG

6.修复收取上月制造结果后不重新选材料工具再次制造报错的BUG

7.修复玄甲定未免除作为腿法施展的黄坟砂的移动消耗的BUG

8.修复鬼骨血海棠特效描述中的错别字

9.修复点击建筑规划偶尔报错的BUG

10.修复商队的停留时间和位置没有及时刷新的BUG

11.修复精制时如果槽位上含有此次精制前就已经在的材料会报错的BUG

12.修复生育能力可以为负导致两个负生育能力的人可以生出孩子的BUG

13.修复突破失败后偶尔出现乱码提示的BUG

14.修复玩家经过仙公复归剧情后背包中徐仙公残骸仍然存在的BUG

15.修复部分玩家遇到的玉镜沉思互动报错的BUG

16.修复返回标题后再次读档进入游戏有几率触发红字报错的BUG

17.修复退出游戏弹窗出现在其他可以右键退出的界面上方时，右键响应错误的BUG

18.修复通关剑冢七后在世界进入相枢侵袭最终阶段有几率报错的BUG

19.修复与相枢爪牙战斗失败后传剑立场事件出现红字报错的BUG

20.修复与染尘子战斗后读档卡50%进度的BUG

21.修复小部分玩家遇到的祠堂建造完毕后不触发主线剧情导致无法继续游戏的BUG

22.修复奇遇恶人谷中与吃人鬼战斗后小孩对话的代称显示错乱的BUG

23.修复与相枢爪牙可以进行普通人互动的BUG

24.修复在剧情阶段手速过快的玩家可以通过空格触发过月的BUG

25.修复主要属性恢复的显示顺序与主要属性的排列顺序不一致的BUG

26.修复玄竹降世奇遇相枢名字显示为前一个对话的角色名字的BUG

27.修复武林大会奇遇中偶尔出现红字报错的BUG

28.修复出神之地奇遇中如果玩家被击杀触发传剑，后续不再继续生成出神之地奇遇的BUG

29.修复血犼教门派互动血池秘法，不会添加入邪特质的BUG

30.修复玩家特殊操作突破功法可以从起点A链接到起点B的BUG

31.修复玩家收服的外道类角色不显示年龄的BUG

32.修复八方诸式突破界面特效连接不可见的BUG

33.修复由于背包物品过多导致送礼或给予道具时触发报错的BUG

34.修复恩义互动收养元鸡不消耗行动力的BUG

35.修复AI尝试探访不存在的人物时报错的BUG

36.修复地图上有特定外道巢穴奇遇的情况下在出神之地与相枢战斗失败后报错的BUG

优化调整：

1.木质武器获取架势值的速度比其它材质的武器快50%

2.布质武器的内外比例初始可调范围增加5%

3.调整部分同道战斗指令的参数：

3.1还护、解穴指令的准备时间由120加快至30，效果由减少1个破绽、点穴提升为减少2个破绽、点穴

3.2真气指令的准备时间由120加快至60

3.3出战指令的持续时间由1200减少为900

3.4掠阵、警示指令的持续时间由1200增加至1800

4.为更多城市增加商会分部建筑（需要重开档才能生效）

5.私人秘闻的可使用次数由2增加为3、公开秘闻的可使用次数由1增加为3

6.调整部分秘闻的生成几率，减少次要的秘闻占用的秘闻空间

7.提高使用秘闻时人物好感的变化量（如果使用得当的话）

8.增加太吾村民在产业工作中的基础工作效果，由30增加为100，减少村民本身的造诣影响，以提高游戏前期村民的工作能力

9.为所有门派的护体功法增加循环音效、反击特效、反击音效

10.调整人物价值计算公式，人物的身份、魅力会提供更高的人物价值

11.染尘子“十世一人”神力新增自动施展九剑·鬼神霞的效果

12.与同道发生恶斗或死斗时同道会自动离开队伍

游戏优化更新：

