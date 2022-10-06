UpDate(2022/10/06)

『更新內容』：

※系統：

1.更新模式選擇名稱：

玩家VS電腦→玩家VS電腦(初階)，死鬥模式(一般)→死鬥模式(3V3)。

2.修正新手教學角色腳下的辨識環會閃爍的問題。

3.修正新手教學的受身關卡中，小兵偶爾會無法造成擊飛的問題。

4.暫時關閉大廳聊天。

※遊戲模式相關：

1.調整玩家VS電腦(初階)的獎勵公式(獲得最低獎勵門檻降低為150秒，獎勵為一般死鬥的50%)。

2.強化玩家VS電腦(初階)中，小兵隊長的AI邏輯。

3.新增玩家VS電腦(初階)角色：芙蕾雅(電腦)。

4.新增玩家VS電腦(初階)中，AI電腦現在會有個性化的ID。

5.調整死鬥模式(1v1)的最低獎勵門檻為120秒。

6.修正練習模式一定時間後會自動跳回首頁的問題。

※遊戲操作：

1.調整新手訓練、訓練模式下的角色生成的面向，將初始面相改為面向右邊。

※美術、UI、文本、聲音更新：

1.更新部分卡梅爾的技能名稱，以便辨識攻擊以及輔助招式。

※遊戲性調整：

§角色：

馬汀：

1.角色模型外觀重製。

卡梅爾：

1.調整普通攻擊的判定位置，避免有時會打到背部的問題。