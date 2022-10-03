新功能及bug修复（自动保存，新手保护，战斗系统大更）

【新功能】

增加了快速保存和快速载入的功能（此功能由于改动过大可能会有问题，若有请及时向我们反馈，我们会及时修复）

增加了新手保护，可以点击问号获得（涉及作弊，想要获得最佳游戏体验的玩家酌情考虑）

增加了枪械伤害要素，不同枪械伤害不同（注，老存档可能无法显示枪械伤害，但是是有生效的）

增加了敌人种类，高战斗力敌人将会拥有词条（boss敌人将会在下次更新制作）

增加了战斗胜利的收益，可获得政治点数/子弹

【优化及bug修复】

增加了自建城图书馆，可以在自建城存档

增加铁质物品获取量

修复了成员超五人安排自建城会无法安排的bug

修复了敌方战力预估不准确的bug

5人以上打工可能失败的bug

修理厂升级乘员上限文本的bug