测试分支更新日志：22-10-3

修复错误：

1.修复空服食栏位Tips有时没有文字的BUG

2.修复操作复数物品时，道具的数量可能显示异常的BUG

3.修复玩家移动路线的点位偏移的BUG

4.修复在战斗中逃跑后，玩家位置与路线与显示的不一致的BUG

5.修复太吾传剑时事件报错的BUG

6.修复被失心人击杀后触发传剑的立场事件报错的BUG

7.修复入魔传剑后原太吾的技艺造诣被清空的BUG

8.修复活死人进入乱葬岗会中毒的BUG

9.修复天下武林盟会转点失败后未触发龙语茯剧情的BUG

10.修复因装备复制失败导致出神之地与心魔战斗报错的BUG

11.修复异性NPC不会穿太吾送的衣装的BUG

12.修复返回主界面以后再次进入奇遇，触发的菜单按钮出现报错的BUG

13.修复变招命中加成会影响功法攻击的BUG

14.修复混元一气功、金刚护体神功受到心神攻击时报错的BUG

15.修复服食了活死药以后依然会因为寿命耗尽而死亡的BUG

16.修复以伏虞剑柄救治入魔人的唯我选项没有增加地区恩义的BUG

17.修复读档处理仓库数据时可能报错的BUG

18.修复连续制造食物在引子消耗完后报错的BUG

19.修复装备某类运功栏位最后一格时会清空下一类运功栏位第一格的BUG

20.修复打开人物界面时偶尔发生报错的BUG

21.修复门派功法界面中正逆特效有时不显示的BUG

22.修复固定Tips时偶尔发生报错的BUG

23.修复关闭音乐、音效后打开交易界面仍然会有音效出现的BUG

24.修复天府规略中需要依赖采集建筑增长的资源不会增长规模的BUG

25.修复梳头修面结果显示错误的BUG

26.修复秘闻中未显示秘闻来源者和秘闻发生地点的BUG

27.修复在地图上移动时，移动消耗显示没有及时刷新的BUG

28.修复突破成功弹窗时偶尔报错的BUG

29.修复在产业地图选择要建造的建筑后，取消又重新进入建造界面，筛选排序错误的BUG

30.修复功法修习度提升至100%时游戏偶尔报错的BUG

31.修复频繁开关突破界面游戏偶尔报错的BUG

32.修复玩家关押人物后，秘闻中显示玩家被人物关押的BUG

33.修复好感度变化只在好感程度发生变化时才显示的BUG

34.修复玩家把仓库中的蛐蛐存入蛐蛐罐报错的BUG

35.修复爱慕、表白、求婚成功率异常的BUG

优化调整：

1.减少大部分负面名誉的持续时间，调整一部分名誉的参数

2.遗惠界面增空内容图案

3.通用的空内容UI表现调整

4.经营建筑招募人才资质大幅提高

5.选择功法界面的筛选栏改为单选

6.去除邀为同道的复杂限制条件，调整为只要玩家与对方的好感度达到亲密，且符合世界侵袭进度的限制，即可邀为同道

7.提高了双方年龄差距、好感对爱慕、表白、求婚的成功率影响

8.让所有身份高于世界侵袭进度的人物的入魔值不再因为心情原因而在过月时增加

稍作歇息：

1.10月的3、4、5号，我们会稍稍休息一下，到7号会继续恢复更新，还请大家原谅

2.测试分支因涉新的秘闻系统，将在收集到一定的反馈并做出一定的调整后，再更新至正式分支

3.在国庆休息期间，官网仍能正常接收大家的反馈，还请大家多多向官网提交问题或建议，非常感谢

游戏优化更新：

