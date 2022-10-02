活字引擎3.0.2版已发布！优化卡顿问题！

活字引擎3.0.2版已发布！我找了我前同事来和我一起优化活字引擎，现在活字引擎应该在大部分电脑上都能流畅运行了，如果又出现了卡顿的问题记得和我说！

优化内容：

1.优化了播放的卡顿问题并同时减少了配音重复调用量（播放时的生成的配音从内存中转移到了外部了）

2.优化了配音生成逻辑，现在Loading速度更快了

3.优化了BGM和音效面板的波形图显示，现在这两个面板不会在有大量音频的情况下卡顿了。

4.优化了播放时每句话的停留时间的算法，现在应该更合理了，如果现在还有某句话停留时间太长或者太短的问题可以和我再说下

5.优化了大量UI的交互逻辑和文字

新增功能：

现在可以同时导入多个资源（差分立绘、所有类型的图片、BGM、音效、字体等） 现在按F1会显示控制台了（预览版功能回归）

修复Bug：

修复了导出的视频可能打不开的问题 修复了导出的视频偶尔会音画不同步的问题 修复了非19201080背景尺寸处理有时有问题盖不住画面的问题（现在任何尺寸的背景都能自动放大到刚好合适的尺寸盖住画面了，不过还是推荐导入19201080尺寸的背景） 修复了导入BGM可能会失败的问题 修复了导入图片可能会失败的问题 修复了起名时输入制表符（就是按Tab那个）可能会导致数据错乱的问题 我应该还有修复一些其他的bug，但这两天没睡觉让我记忆力比较差，一时有点想不起来了…总之如果有已汇报但未修复的bug可以和我再说一下

顺便一提关于Azure的语音合成的问题，在活字引擎上线前我准备了两个Azure账号，额度100美金，本来以为可以用很久的，没想到刚发售12小时就全部用完了…目前的Azure合成会不太稳定，如果挂了记得提醒我恢复下，同时活字3也支持自己填Key，如果你愿意的话可以在Azure官网申请一个免费Key给自己用（免费额度应该支持好几个人的用量，所以你也可以找人借或者和朋友合用），这样不但稳定而且合成速度会很快。同时我这几天正在和朋友一起研究能在不亏本的情况下稳定供应Azure语音合成的方法，目前找到一个方法正在开发，希望最后能成功。

另外我的百度语音合成从上线到现在倒是没出过什么问题，额度很充足也很稳定，大家如果不想申请Key也可以用我的百度的。