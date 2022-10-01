Last update 2022.10.2 0:39 Release2.1.2e

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翻译正在进行，请稍后
近期的更新内容我们会在这个新闻里更新，请大家持续关注！
我们正在尽快在修复导致MAC系统无法启动的问题，这个可能需要再花一点时间，抱歉给各位带来的不便！
2022.10.2 0:39 更新内容 RELEASE 2.1.2e
- 补充了DLC1日语版的翻译
- 优化了夜间经营时，酒水柜和保温箱上下卷动到顶部的工作方式
- DLC2.5扩展中，黄色按键增加了直观的文本介绍
- 现在黄色音符不再会因为提早点击导致丢键（转为直接判定为Perfect）
- 现在音游的默认速度为5
- 现在在打歌开始时，开始键和取消键调整位置，开始键居中，并默认高亮
- 现在玩家可以继续使用旧版的长按E一键购买的功能
- 修复了猫豆腐老师的图、以及其他需要卷动的图现在可以用滚轮卷动的BUG
- 修复了夜间工作时，按照菜谱快速做菜结果出来了别的东西的BUG
- 修复了朋克装会开启万圣节装饰的BUG
- 修复了奇妙的声音忽大忽小的BUG
- 修复了酒水柜置顶物品反而放在了最下面的BUG
- 修复了白天做菜退出吞食材的BUG
- 修复了香霖堂没有商品时切换会卡死的BUG
2022.10.1 19:22更新 RELEASE 2.1.2d
- DLC2.5开始打歌旁边的齿轮按钮不是很醒目，我们直接将它暴力改成了文字的“设置”
- 调整了所有音效的音量
- 修复了在高分辨率下游戏画面模糊的BUG
- 修复了工作场景下鼠标滚轮无法在使用键盘时切换当前点单的BUG
- 修复了在切换开店预设后有可能导致键盘/手柄失去焦点的BUG
- 修复了绑键功能不能绑到E键的BUG
2022.10.1 3:12更新 RELEASE 2.1.2c
- 之前羁绊对话时第一个选项在屏幕中间，现在已修改为旧版的样子
- 因为之前没有考虑过会有冬季水手服，然后两个水手服都是长袖，所以将原本的夏季水手服的长袖改成了短袖
- 修正若干处文案错别字
- 现在DLC2中通过觉重开料理大赛，选择相对高等级的比赛，通过后会直接获得低等级的徽章(比如Hard通过的话，Easy和Normal直接给)
- 修复了获取徽章后保存的存档无法读取后无法再次存档的BUG
- 修复了有新闻事件时进行科目二剧情会卡死的BUG
- 修复了无法获得DLC2.5的BUG
- 修复了进入白天有可能导致白天饰品消失的BUG
Changed files in this update