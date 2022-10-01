Last update 2022.10.2 0:39 Release2.1.2e

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翻译正在进行，请稍后

近期的更新内容我们会在这个新闻里更新，请大家持续关注！

我们正在尽快在修复导致MAC系统无法启动的问题，这个可能需要再花一点时间，抱歉给各位带来的不便！

2022.10.2 0:39 更新内容 RELEASE 2.1.2e

补充了DLC1日语版的翻译

优化了夜间经营时，酒水柜和保温箱上下卷动到顶部的工作方式

DLC2.5扩展中，黄色按键增加了直观的文本介绍

现在黄色音符不再会因为提早点击导致丢键（转为直接判定为Perfect）

现在音游的默认速度为5

现在在打歌开始时，开始键和取消键调整位置，开始键居中，并默认高亮

现在玩家可以继续使用旧版的长按E一键购买的功能

修复了猫豆腐老师的图、以及其他需要卷动的图现在可以用滚轮卷动的BUG

修复了夜间工作时，按照菜谱快速做菜结果出来了别的东西的BUG

修复了朋克装会开启万圣节装饰的BUG

修复了奇妙的声音忽大忽小的BUG

修复了酒水柜置顶物品反而放在了最下面的BUG

修复了白天做菜退出吞食材的BUG

修复了香霖堂没有商品时切换会卡死的BUG

2022.10.1 19:22更新 RELEASE 2.1.2d

DLC2.5开始打歌旁边的齿轮按钮不是很醒目，我们直接将它暴力改成了文字的“设置”

调整了所有音效的音量

修复了在高分辨率下游戏画面模糊的BUG

修复了工作场景下鼠标滚轮无法在使用键盘时切换当前点单的BUG

修复了在切换开店预设后有可能导致键盘/手柄失去焦点的BUG

修复了绑键功能不能绑到E键的BUG

2022.10.1 3:12更新 RELEASE 2.1.2c