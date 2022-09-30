2022年10月1日 更新说明

【难度调整】

1.背包道具赠送给武将，调整所增加关系值的算法，与道具品质关联更大，分别削弱困难、特难模式增加的关系值。

2.配偶、结义限制武将数量，普通模式：不限，困难模式：限10个，特难模式：限5个。

3.延长拜访武将被谢客的月数，普通模式：不变，困难模式：2~4月，特难模式：2~6月。

4.武将酒后有概率醉酒，将禁酒一段时间，概率与酒量、性格有关，困难模式：禁酒30天，特难模式：禁酒60天。

【其他调整】

1.修复一统天下时界面错乱，及没完成伟业的Bug。

2.优化自动摸金时，因为体力不够一直弹出需要体力的提示。

【周年总结】

游戏在去年9月30号发布，转眼已经一年。

我因喜爱三国而萌生做游戏的念头，于是自学编程，闭门造车3年，竭尽了业余时间，克服了重重困难，总算把游戏做了出来。

那时候我对发布游戏完全不懂，游戏未经过测试就面向玩家，刚开始有很多不合理的地方，功能缺失，Bug很多。之后我持续接纳了无数建议，熬过了日日夜夜，体验以肉眼可见的速度逐渐变好。

今年四五月份上海疫情最严重的时候，我因生活困难而临时停滞更新。后又经历了换工作风波，现在业余时间已不如以前充裕，熬到三四点已是常态，但这不能长久，得找个方式调整。

这一年内，大大小小更新了84个版本，每次更新我都满怀期望，又是如履薄冰。今后仍将怀揣梦想，坚持不懈，或许二十年后再来看时，英雄黄昏仍在前进。

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