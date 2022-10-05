《古剑奇谭网络版 海外版》10月6日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年10月6日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆商城更新

龙星店庆惊喜返场，超多外观，乐享折扣！

通宝商城：

【尘晶·五千】限时上架，2.7折限时钜惠！

坐骑【寐花蝶羽】【拂绿彩衣】【凌天金翮】限时返场通宝商城

特殊色发型【寻香子】【明曦载曜】【旭明海曙】限时返场通宝商城

挂饰礼包【魅影潜踪】【虎印生花】限时享折扣

返场及折扣时间：2022年10月6日6时~2022年10月13日6时

积分商城更新：

【锦绣瑶音】套装永久返场积分商城

尘晶商城：

【奶冻】系列挂饰永久上架尘晶商城

☆活动更新

为庆贺龙星商会建立纪念，会中有成衣匠跨越山海寻访故人，依其服饰形貌绘制图谱。然而制衣前夕，图谱不慎遭碧油唧损坏，残谱散落四方，龙星商会特邀诸位仙家弟子相助，集齐图谱后，龙星商会将以成衣相赠，共庆喜日。

活动时间：10月6日更新后~10月20日更新前

参与活动可获得外装：【千山筑歌】、【昆仑载雪】、【璃光呓梦】

活动期间满级角色登录可额外获得【龙星店庆限时礼包】，内含13片龙星残谱与4首古剑奇谭系列单机作品主题曲

☆秘境更新

秘境难度开放：

【鏖战神水乡】困难难度将在2022年10月6日12：00开放；

【战争位面·诛邪之野】豪侠难度将在2022年10月9日12：00开放；

☆数值调整

秘文册开启270秘文商店

秘文残片·动态转化效率调整：

1枚秘文残片·动态可转化为16枚秘文残片·贰贰伍

1枚秘文残片·动态可转化为14枚秘文残片·贰肆零

1枚秘文残片·动态可转化为10枚秘文残片·贰伍伍

古三研发团声望商店上架五级腰带符咒配方，血露薇声望商店上架五级裤子符咒配方，青灯行者声望商店：上架五级衣服符咒配方，并开启五级符咒的制造。

青灯渡魂·首领战、妖魔试炼、团队讨伐活动中的五凤鸣音匣·陆奖励由1个提升为3个。

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年10月6日