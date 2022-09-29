2022/9/29 调整及修复

√1、修复-所有术法技能作用于自身的BUFF不生效BUG

√2、修复-绝大部分术法技能限定条件无效导致术法不生效的BUG

√3、修复-术法技能以血为饲、文气自生导致属性膨胀的BUG

√4、修复-驯马任务成功后目标野马不消失的BUG

√5、修复-坐骑任务三次觉醒崩溃BUG

√6、修复-图鉴无法正确显示的BUG

√7、修复-修复部分任务文本错误导致崩溃BUG

√1、调整-新手任务现在完成后会自动随机修行术法之道，附赠一颗神魄石，后续可洗点重置自由选择