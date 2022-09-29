2022/9/29 调整及修复

√1、修复-所有术法技能作用于自身的BUFF不生效BUG
√2、修复-绝大部分术法技能限定条件无效导致术法不生效的BUG
√3、修复-术法技能以血为饲、文气自生导致属性膨胀的BUG
√4、修复-驯马任务成功后目标野马不消失的BUG
√5、修复-坐骑任务三次觉醒崩溃BUG
√6、修复-图鉴无法正确显示的BUG
√7、修复-修复部分任务文本错误导致崩溃BUG
√1、调整-新手任务现在完成后会自动随机修行术法之道，附赠一颗神魄石，后续可洗点重置自由选择
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√2、修复-绝大部分术法技能限定条件无效导致术法不生效的BUG
√3、修复-术法技能以血为饲、文气自生导致属性膨胀的BUG
√4、修复-驯马任务成功后目标野马不消失的BUG
√5、修复-坐骑任务三次觉醒崩溃BUG
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