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R2Beat: 音速觉醒 update for 29 September 2022

《R2Beat：音速觉醒》9月29日临时维护公告

Share · View all patches · Build 9614469 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

亲爱的各位玩家：

服务器将在9月29日14：30进行临时维护，预计维护时间1小时，请各位玩家提前做好准备，以免造成不必要的损失。对于维护期间给您带来的不便，敬请谅解。

衷心感谢大家对我们的支持与关注！

维护后将修复以下问题：
1.修复婚礼日期选择失败的问题；
2.修复道具“玩伴背景框-恋之森林”无效果的问题；
3.修复歌曲相关问题
临时维护补偿：金钥匙1，请玩家在邮件保管箱中领取

Changed files in this update

R2Beat Content Depot 1630281
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