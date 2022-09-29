《R2Beat：音速觉醒》9月29日临时维护公告

亲爱的各位玩家：

服务器将在9月29日14：30进行临时维护，预计维护时间1小时，请各位玩家提前做好准备，以免造成不必要的损失。对于维护期间给您带来的不便，敬请谅解。

衷心感谢大家对我们的支持与关注！

维护后将修复以下问题：

1.修复婚礼日期选择失败的问题；

2.修复道具“玩伴背景框-恋之森林”无效果的问题；

3.修复歌曲相关问题

临时维护补偿：金钥匙1，请玩家在邮件保管箱中领取