V0.1.17 更新日志 & 正式版更新规划

从2022年10月开始，我们将沉下心来，把主要精力放在正式版本的内容开发上，目前已经确定的规划是：

1）重新梳理战斗系统，新增功法组合及功法克制系统，会新增各类武功附加效果及稀有特性，重新梳理战斗公式，并做好数值平衡

2）新增装备强化系统和自创武功系统，并考虑新增好感度系统，好感度系统可能触发各江湖人物的隐藏剧情

3）正式版本除可触发最终结局外，各路江湖人物也可能根据你的选择迎来不同的江湖结局

4）更多内容将持续规划

在开发正式版本期间，我们也会不定期更新：

1）如过大家发现有哪里出现BUG或体验不佳可随时反馈，我们会持续优化此类问题

2）steam成就系统及steam一些集换道具功能也在准备中

3）挑战系统在确定更好的数值平衡和更有意思的玩法后，也会及时测试发布

4）如能招聘到合适的异地开发，也会同步尝试手柄适配等体验优化工作