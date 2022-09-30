V0.1.17 更新日志 & 正式版更新规划

正式版更新计划：
-
从2022年10月开始，我们将沉下心来，把主要精力放在正式版本的内容开发上，目前已经确定的规划是：
1）重新梳理战斗系统，新增功法组合及功法克制系统，会新增各类武功附加效果及稀有特性，重新梳理战斗公式，并做好数值平衡
2）新增装备强化系统和自创武功系统，并考虑新增好感度系统，好感度系统可能触发各江湖人物的隐藏剧情
3）正式版本除可触发最终结局外，各路江湖人物也可能根据你的选择迎来不同的江湖结局
4）更多内容将持续规划
-
在开发正式版本期间，我们也会不定期更新：
1）如过大家发现有哪里出现BUG或体验不佳可随时反馈，我们会持续优化此类问题
2）steam成就系统及steam一些集换道具功能也在准备中
3）挑战系统在确定更好的数值平衡和更有意思的玩法后，也会及时测试发布
4）如能招聘到合适的异地开发，也会同步尝试手柄适配等体验优化工作
-
大江湖上线后有很多热心的玩家给我们发来私信鼓励，能看到有那么多希望这类老式武侠游戏的朋友，很开心，同时我们也受到很多质疑，简单回复下：
1）未来我们也会保持2人全职开发的模式，努力开发和更新并保证中原篇上线
2）正式版开发期间，我们会定期公布一些开发进展给关心大江湖后续版本的朋友
最后，再次感谢那些在大江湖上线期间，通过B站私信、贴吧、QQ群等渠道给我们发来私信鼓励的玩家们，你们真是一群小天使，也特别感谢在大江湖上线期间为我们做出超详细攻略及剧情解说的大佬们！~
如大家有对正式版本感兴趣的江湖故事，有更关心的角色结局，或想要在正式版中看到的新奇玩法，可以随时给我们留言！
更新列表：
- 自动战斗：自动战斗时所有弹出框将在1秒后自动消失。
- 离开迷宫：部分地图场景中按ESC，可直接返回到大地图或山洞洞口（一些迷宫中带剧情的场景为避免触发bug，暂时无法使用该功能）
- 详情展示：
- 取消包内的装备和武功点击详情按钮，更改为单击选中任意一件装备或物品，将直接弹窗显示装备或武功的属性。
- 背包内替换装备时，点击任意装备，鼠标悬停时会显示当前装备和点选装备的对比信息。
- 武功标记：背包内所有的武功道具图标的左上角增加武功的类型和武功星级，如剑二，即为剑法类二阶武功。
- 弹窗优化：江湖志左侧异常状态，增加中毒、流血等鼠标悬浮提示文字。
- 问题修复：修复曲家村李大路切磋练功时，可偷窃5本少林心法的问题。
Changed files in this update