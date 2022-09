[PlayTest v4] Update 20220928

Hello! This is the PlayTest v4 changelog.

I don't have enough time to translate it right now. Sorry for the inconvenience!

【修复】

修复前几个版本中出现的文本中散射角度加减颜色反了的bug。

【游戏性】

降低免费补给品的强度。

各攻击途径每单位加成由+15%下调至+10%(考虑到是不容易稀释的独立乘区,原先的+15%过高),相关天赋与升级的数值均已得到相应调整,相关升级的前置条件提高(太早购买会导致收益不划算)。

初始芯片数量天赋回调一部分,每级由+3降至+2。

调整部分升级的品质与价格。

移除导弹无人机。

自动型榴弹、自动型导弹现在只会在战斗阶段中触发。

降低战场道具中导弹的投放数量。

补给品数值下调,暂时下架部分补给品。

重做敌人生命值成长曲线,基于新版升级系统的加算特征,使用结构更加适合的新多项式,难度略高于上一个版本,各参数将在未来不断优化。

随机强化改版:现在会且仅会在每次刷新的第一个槽位中刷出。

随机强化中不再出现移动速度、散射角度、子弹速度。

再再再次全面优化随机强化的刷新算法,使数值与价格更加合理、优惠。

当反复购买随机强化时,所有随机强化将被合并为一个槽位,以让升级列表更加清晰。

【杂项】

图标更新。

实装第一版音乐系统,实装1首主菜单音乐与4首战斗音乐及相关播放策略。

天赋界面与游戏结束的结算界面以新版UI风格重新设计与制作。

主页布局调整,主页的“开始游戏”增加快捷键G。

用于排行榜的版本号从0.0.6升至0.0.7。

排行榜数据例行清空。

游戏引擎由Unity2020升至2021,可能会引发部分因引擎新特性导致的bug,欢迎大家及时反馈。