2022/9/28 调整及修复

√1、修复-仙门遗址因读取存档未知错误引起的BUG（超远古级BUG）

√2、修复-神器文本错误的BUG

√1、调整-灵植灵兽负面状态缺水、饥渴、虫灾效果，不消除每日有概率会致使灵植灵兽寿元、潜力、生长速度永久下降随机0~2点

√2、调整-熔炼双倍产出概率调整以及提示

√3、调整-真龙鳞真凤羽掉落概率

√4、调整-愿望之石合成材料

√5、调整-目前杀敌数提示（击杀怪物显示，所有共用）

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