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白马非马 update for 28 September 2022

2022/9/28 调整及修复

Share · View all patches · Build 9607145 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

√1、修复-仙门遗址因读取存档未知错误引起的BUG（超远古级BUG）
√2、修复-神器文本错误的BUG

√1、调整-灵植灵兽负面状态缺水、饥渴、虫灾效果，不消除每日有概率会致使灵植灵兽寿元、潜力、生长速度永久下降随机0~2点
√2、调整-熔炼双倍产出概率调整以及提示
√3、调整-真龙鳞真凤羽掉落概率
√4、调整-愿望之石合成材料
√5、调整-目前杀敌数提示（击杀怪物显示，所有共用）

官方交流群：756815440（白马非马交流群）

Changed files in this update

白马非马 Content Depot 1501971
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