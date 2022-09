UPDATE_1.0

Fix the lightning that was damaging the player's screen.

C4 now has more carrying capacity in the backpack.

Minor changes in Respawn/Death code.

Download sound option.

Fixed ammo stacking inside weapons.

Fixed single player pockets that do not carry salvage items.

Fixed autosave name not working.

Fixed drop weapons while reloading.

Missing fixed init component variable.

Fixed multiple feature project removed together.

Fixed item decay not removing inventory components.

Fixed dead bodies not clearing when in save load game.

Fixed Index variable default value reset after motor restart.

Fixed issue with open port replication.

Fixed loading save player spawns at 0,0,0.

Fixed issue with charging point respawn on load.

Decreased durability fixed for hit resources.

Fixed structure of reusable equipment breaking piece construction.

PT:

Corrijdo os relâmpagos que estavam prejudicando a tela do jogador.

C4 agora com mais capacidade de carga na mochila.

Pequenas mudanças no código Respawn/Death.

Opção de som de descarga.

Empilhamento de munição fixa dentro de armas.

Bolsos fixos de um jogador único que não carregam itens de salvamento.

Nome de salvamento automático fixo não está funcionando.

Armas de queda fixas durante a recarga.

Variável componente init fixo ausente.

Projeto de recurso múltiplo fixo removido em conjunto.

Decadência fixa item não removendo componentes de inventário.

Corpos mortos fixos não limpando quando em jogo de carga de salvamento.

Redefinição do valor padrão da variável Índice Fixo após a reinicialização do motor.

Problema fixo com replicação aberta da porta.

Carregamento fixo salvar jogador desova em 0,0,0.

Problema fixo com carregamento de ponto respawn na carga.

Redução da durabilidade fixada para os recursos de acerto.

Estrutura fixa de construção de peça de quebra de equipamento reutilizável.