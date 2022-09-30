9月30日更新 迎国庆史低特价、抢先体验即将结束说明

玩家朋友们好，
非常感谢大家一直以来的支持，预祝大家国庆假期快乐！
尽管国庆假期就要到来，依然为您提供本作最新的功能更新，希望为您带来更好的游戏体验。同时提供的还有
历史新低折扣（-20%OFF，从今日起至10月10日下午），欢迎您趁着这波休息日体验一番“真探”的感觉！
https://store.steampowered.com/app/1723260/_/
首先，有3件事需要稍作提醒：
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如果您是第1次体验本作，欢迎查阅“游戏问答”文档，遇到啥问题可以先看看它：
[noparse]https://shimo.im/docx/L9kBMJZLDefnEDqK[/noparse]
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前段时间《真探》有幸参加了“F5进取游戏发布会”，让更多玩家看到了这款作品。同时，在该活动上还公布了2条重要消息，详见视频：
[noparse]https://www.bilibili.com/video/BV1Ed4y1U7ix[/noparse]
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今年年底前，抢先体验（EA）阶段就将结束。
游戏发布以来，很荣幸受到了广大玩家与合作平台的热情支持。游戏也从各方反馈中不断地得到完善和改进，真的非常感谢大家！抢先体验（EA）阶段的结束，就意味着需要更新的功能和修复已经基本上做完了，游戏已经趋于稳定，将进入1.0版本。
可能您会不大理解为什么就这样结束EA，“游戏还有改进的空间”“还会有新的案件吗”“404、老葛都还没有讲清楚[spoiler]请参考本文“更新内容 2.”[/spoiler]”等等具有代表性的问题一直存在。对于这些问题，后续可能会通过新作（或DLC）进行升级或补全。而本作作为仅一人的小成本处女作，其规划中内容确实已经基本完成了（请参考过往公告Q&A部分），并且新内容的开发也需要时间，还请大家谅解。
更新内容
1. 对游戏代码进行了优化，游戏掉帧现象缓解。
游戏上线以来，有一些玩家反馈到，在线索较多的时候，拖拽线索词条会产生严重的掉帧情况。
很抱歉造成不好的体验，经过代码攻关，目前该问题已经基本得到缓解。如果您仍然能观察到掉帧的现象，还请通过文末的联系方式进行反馈。
2. 暗线剧情已经通过谜题的形式在WX公众号上发布了。
从设计层面上讲，如果找到了所有线索或者玩得比较仔细，绝大部分暗线内容（如“517事件”“404”“外星人”）都可以在游戏中挖掘/推理出来。如果想确定自己推理得是否正确 或者想直接知道答案，又或者想对暗线内容进行更多了解，可以关注/查阅该公众号的最新文章。
不过毕竟是较为深入的暗线内容，不证明一下自己的能力是无法“打开即阅”的哦。
那么，关注哪个公众号才能看到呢？[spoiler] 当然是“黑袍科技”啦。放心，不会很难的。 [/spoiler]
3. 加入了案件重置和整个游戏的重置功能。
原本游戏在设定上就是一周目的（商店页面的介绍有提到），接受“真探系统”测试的人员没有“悔棋”的机会。不过一直以来都能听到玩家对重置功能的呼声，所以最终将单个案件重置和整个游戏重置的功能开发出来了。至于具体的使用方法，已经融合进游戏流程中了，还请有兴趣的玩家探索一番（只要知道方法就可以随意重复使用）。[spoiler]CC200512[/spoiler]
4. 主菜单添加了Steam云存档的便捷开关。
由于众所周知的原因，Steam云存档功能在国内并不是很好用，甚至部分玩家因为此功能遇到了坏档无法继续游戏的问题。而若要正常关闭该功能，还需要在Steam客户端中进行一定的操作才行，不是特别方便。
而现在，在游戏的主菜单界面左下角，就可以便捷地开关云存档功能了（默认关闭）。一来是为了避免部分玩家因云存档错误导致游戏无法继续的问题，二来省去了翻找云存档开关的麻烦。
如果实在需要使用云存档，请在游戏中开启它，原本开关云存档的方法不受影响。
5. 笔记的功能性得到了增强，支持撤销/恢复输入的内容了。
现在，游戏自带的记事本功能已经可以通过新增的快捷键“Ctrl+Z”和"Ctrl+Y"进行输入内容的撤销和恢复了，不过目前这个功能不算太稳定，如果您遇到这方面的问题，还请通过文末的联系方式进行反馈。
注意：该功能仅在当前案件中生效，程序逻辑上目前不支持其它案件的笔记（如果支持会导致bug）。
最近看到依然有玩家在问“笔记不好用，为什么不搞个思维导图”，可以参考本次公告开头提到的“游戏问答”文档：
[noparse]https://shimo.im/docx/L9kBMJZLDefnEDqK[/noparse]
6. 其它优化与修复。
- 修复在提交报告页面不能排序的bug。
- 优化了线索描述。
- 在某个案件中增加了真探系统可重置的漏洞的提示。
- 优化了“生”与“死”的相关文案。
谢谢大家！
交流反馈请到：
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