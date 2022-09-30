9月30日更新 迎国庆史低特价、抢先体验即将结束说明

玩家朋友们好，

非常感谢大家一直以来的支持，预祝大家国庆假期快乐！

尽管国庆假期就要到来，依然为您提供本作最新的功能更新，希望为您带来更好的游戏体验。同时提供的还有

历史新低折扣（-20%OFF，从今日起至10月10日下午），欢迎您趁着这波休息日体验一番“真探”的感觉！

https://store.steampowered.com/app/1723260/_/

首先，有3件事需要稍作提醒：

更新内容

1. 对游戏代码进行了优化，游戏掉帧现象缓解。

游戏上线以来，有一些玩家反馈到，在线索较多的时候，拖拽线索词条会产生严重的掉帧情况。

很抱歉造成不好的体验，经过代码攻关，目前该问题已经基本得到缓解。如果您仍然能观察到掉帧的现象，还请通过文末的联系方式进行反馈。

2. 暗线剧情已经通过谜题的形式在WX公众号上发布了。

从设计层面上讲，如果找到了所有线索或者玩得比较仔细，绝大部分暗线内容（如“517事件”“404”“外星人”）都可以在游戏中挖掘/推理出来。如果想确定自己推理得是否正确 或者想直接知道答案，又或者想对暗线内容进行更多了解，可以关注/查阅该公众号的最新文章。

不过毕竟是较为深入的暗线内容，不证明一下自己的能力是无法“打开即阅”的哦。

那么，关注哪个公众号才能看到呢？[spoiler] 当然是“黑袍科技”啦。放心，不会很难的。 [/spoiler]

3. 加入了案件重置和整个游戏的重置功能。

原本游戏在设定上就是一周目的（商店页面的介绍有提到），接受“真探系统”测试的人员没有“悔棋”的机会。不过一直以来都能听到玩家对重置功能的呼声，所以最终将单个案件重置和整个游戏重置的功能开发出来了。至于具体的使用方法，已经融合进游戏流程中了，还请有兴趣的玩家探索一番（只要知道方法就可以随意重复使用）。[spoiler]CC200512[/spoiler]

4. 主菜单添加了Steam云存档的便捷开关。

由于众所周知的原因，Steam云存档功能在国内并不是很好用，甚至部分玩家因为此功能遇到了坏档无法继续游戏的问题。而若要正常关闭该功能，还需要在Steam客户端中进行一定的操作才行，不是特别方便。

而现在，在游戏的主菜单界面左下角，就可以便捷地开关云存档功能了（默认关闭）。一来是为了避免部分玩家因云存档错误导致游戏无法继续的问题，二来省去了翻找云存档开关的麻烦。

如果实在需要使用云存档，请在游戏中开启它，原本开关云存档的方法不受影响。

5. 笔记的功能性得到了增强，支持撤销/恢复输入的内容了。

现在，游戏自带的记事本功能已经可以通过新增的快捷键“Ctrl+Z”和"Ctrl+Y"进行输入内容的撤销和恢复了，不过目前这个功能不算太稳定，如果您遇到这方面的问题，还请通过文末的联系方式进行反馈。

6. 其它优化与修复。

修复在提交报告页面不能排序的bug。

优化了线索描述。

在某个案件中增加了真探系统可重置的漏洞的提示。

优化了“生”与“死”的相关文案。

谢谢大家！

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