更新日志：22-9-26-2

存档修补：

1.在读档时修复精制bug产生的错误数据

修复错误：

1.修复救醒失心人后未获得地区恩义的BUG

2.修复收养义子女时显示错误文本的BUG

3.修复与商人、大夫互动时显示错误文本的BUG

4.修复铸剑山庄门派恩义互动中的BUG

5.修复百花谷门派恩义互动中的BUG

6.修复武林盟会互动中，参加武林盟会的人如果中途入魔会导致游戏卡死的BUG

7.修复邪人死地奇遇中，剧情限制功法类型错误的BUG

8.修复护体功法反击效果可再被反击导致游戏卡死的BUG

9.修复万化十四剑复制功法击败敌人时报错的BUG

10.修复阴阳眼术、七星横链与玉女神剑特效同时生效时报错的BUG

11.修复拆解时可能报错的BUG

12.修复在行囊进行丢弃操作后筛选框被重置的BUG

13.修复NPC会使用去世的促织决斗的BUG

14.修复boss切阶段后部分功法特效仍继续生效的BUG

15.修复使用剑柄碎片施展神力时报错的BUG

16.修复轮回台转世后的人物仍出现在可选列表中的BUG

17.修复突破格加成数据错误导致施展部分已突破功法时报错的BUG

18.修复门派功法预览界面的进度条填充错误的BUG

19.修复六转天潢化解功法第4段攻击时报错的BUG

20.修复修理时重复显示已使用装备的BUG

21.修复石牢静坐后太吾入邪状态发生改变导致数据异常出现多个太吾的BUG

22.修复外道巢穴被摧毁后地区的恩义下降的BUG

23.修复团体支持度上限计算错误的BUG

24.修复部分奇遇无法在事件上找到足够的参与者导致进入报错的BUG

25.修复了创建铭刻人物性别转换显示错误的BUG

26.修复即将拆除完成的建筑出售道具报错的BUG

27.修复坏结局中太吾梦回读档加载到50%报错的BUG

优化调整：

1.正练书页“修”的效果改为：天资上限+3，但走火入魔时有一定几率受伤加倍

2.逆练书页“用”的效果改为：天资上限-3，但走火入魔时有一定几率不会受伤

3.修改各战斗难度的参数，简单难度会更加简单，而必死难度会更加困难

4.增加装备生成特殊效果的几率，由15%提升至25%

5.将突破中受到6层伤势后便无法继续突破改为受到4层伤势后无法继续突破，以免玩家在一次突破中受到过于严重的伤害

6.降低部分护体功法的反击、反震威力

7.略微减少无家可归的太吾村民心情下降的速度

8.增加精纯达到10时的突破成功几率加成，由增加15%提升为20%

9.调整促织决斗、较艺、切磋、挑战行为胜利者对失败者的好感变化，由全部增加，改为根据胜利者的处世立场有的增加的多，有的增加的少，同时，失败者对胜利者的好感变化，由全部减少，改为根据胜利者的处世立场有的减少的多，有的减少的少，有的不减少

10.沛然诀每月增加的内力量由18降低为9

11.如果玩家在隐秘小村杀害了NPC，将会触发新增的剧情

12.亡流寨车夫新增不同处世立场的互动，可以有更多方式离开

13.在深谷中听义父讲武时，选择不爱学武，也能得到沛然诀

14.各类月份更替时AI主动向玩家发起的各种比试、较艺行为，选择默认处理不会再降低人物对太吾的好感

15.在敌对类的互动选项上，显示各敌对互动需要消耗的人物属性

16.战斗中攻击时若将要被攻击的部位的伤势已满，则会随机攻击敌人伤势未满的部位

17.修改造诣的计算公式，使造诣盘中配置的技艺、功法均会正常提供固定的造诣值

18.仓库新增一键存取当前非装备、使用中的物品的功能

19.战斗界面新增气势、脚力、身法、攻势提示说明

20.拆除完成的经营建筑中若有未领取道具，则会自动放入玩家仓库

应广大玩家的的要求，我们将在后续更新日志中采用更多的图文并茂的内容，以展示更新和优化内容。BUG的修复依然会以文字形式呈现。