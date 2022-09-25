2022年9月26日 更新说明

【体验调整】

1.一统天下后可以通过[历史回顾]来回顾过往。

2.增加了屏蔽字，输入某些敏感字会显示不出来，防止游戏被举报了。

3.游戏BGM涉及版权问题而暂时移除，已经发包去制作新的BGM。

说明：以前游戏免费的时候尚可比较自由，但加了付费DLC后就不得不规避很多风险，但已经在补救的路上，暂请见谅。付费DLC最近会加些新内容和一个大乱斗剧本，但也不会落下主体的进度，都需要点时间。

百度贴吧：英雄黄昏

交流QQ群3：598664495