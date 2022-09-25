Acclimate V0.7.9 f2

RELEASE NOTES
KNOWN ISSUES
• SLIGHT FPS DROP WHEN LOADING A TERRAIN TILE
• TOOLS DO NOT REPLACE A WEAPON, PLAYER HAS TO REMOVE WEAPON BEFORE ADDING A TOOL
• CURRENT RESOLUTION IS NOT THE DEFAULT RESOLUTION
• HOTBAR QUICK ACTIONS NOT WORKING
• STATS ARE NOT FULLY IMPLEMENTED
• GAME TAKES A LONG TIME TO LOAD
CHANGES
• DISABLED FOOTSTEPS FOR NOW
• ADDED MORE ANIMAL SPAWNERS ACROSS THE ENTIRE MAP
• ADDED THE ABILITY TO KILL ANIMALS
• GAVE OTHER ANIMALS THE ABILITY TO DEAL DAMAGE
• ANIMALS NOW DROP MEAT WHEN KILLED
IMPROVEMENTS
• FIXED AN ISSUE WHERE BULLETS WOULD NOT DEAL DAMAGE
• FIXED AN ISSUE WHERE THE GAME WOULD CRASH IN SOME CASES
Changed files in this update