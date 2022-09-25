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Acclimate Playtest update for 25 September 2022

Acclimate V0.7.9 f2

Share · View all patches · Build 9586199 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

RELEASE NOTES

KNOWN ISSUES
• SLIGHT FPS DROP WHEN LOADING A TERRAIN TILE
• TOOLS DO NOT REPLACE A WEAPON, PLAYER HAS TO REMOVE WEAPON BEFORE ADDING A TOOL
• CURRENT RESOLUTION IS NOT THE DEFAULT RESOLUTION
• HOTBAR QUICK ACTIONS NOT WORKING
• STATS ARE NOT FULLY IMPLEMENTED
• GAME TAKES A LONG TIME TO LOAD

CHANGES
• DISABLED FOOTSTEPS FOR NOW
• ADDED MORE ANIMAL SPAWNERS ACROSS THE ENTIRE MAP
• ADDED THE ABILITY TO KILL ANIMALS
• GAVE OTHER ANIMALS THE ABILITY TO DEAL DAMAGE
• ANIMALS NOW DROP MEAT WHEN KILLED

IMPROVEMENTS
• FIXED AN ISSUE WHERE BULLETS WOULD NOT DEAL DAMAGE
• FIXED AN ISSUE WHERE THE GAME WOULD CRASH IN SOME CASES

Changed files in this update

Depot 2018411
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