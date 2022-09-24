0.6.1.5 更新说明

0.6.1.5

1·0 更新

1·1 新的工作台办公桌，新的物品爵位证明。玩家可以使用办公桌申请爵位证明，爵位证明可以圈占殖民地。

1·2 新的工作台制图台，新的物品建筑蓝图。玩家可以使用制图台制作制作殖民地内的建筑物蓝图。建筑物蓝图用来建造殖民地内建筑物。

1·3 新的大陆建筑路标，用于进入你圈占的殖民地。

1·4 新的殖民地建筑路标，用于返回大陆。

1·5 新的殖民地建筑水井，殖民者用来灌溉农田，没有建造水井的殖民地，不会有殖民者移民。

1·6 新的殖民地建筑磨坊，殖民者用来生产面粉，没有建造磨坊的殖民地，不会有殖民者移民。

1·7 新的殖民地建筑告示牌，用来调整殖民者的作息制度和税率。

1·8 新的殖民地建筑仓库，用来交换你的随身物品和殖民地仓库物品。

1·9 新的殖民地建筑圈占地，通过出售殖民地的土地来获取金钱，招揽殖民者发展你的土地。

1·10 新的殖民地建筑土路，殖民者在土路上移动时，将提高移动速度。