更新日志：22-9-24

修复错误：

修复与破冢而出的相枢化身无法发生战斗的BUG

修复悍匪砦奇遇中，临时消耗的真气没有还原的BUG

修复促织决斗中，对方押注不正确的BUG

修复突破时需要消耗的历练显示不正确的BUG

修复资源采集建筑设置采集种类时的表现BUG

修复己方队友出现防御指令时报错的BUG

修复从亡流寨旅行到太吾村失败而导致的BUG

修复男生女相按钮显示为白色图块的BUG

修复沾衣十八跌逆练特效描述错误的BUG

修复市集出售道具的提示信息错误的BUG

修复武学技艺总览的贴图错误的BUG

修复产业收获道具时的提示错误的BUG

修复了喂食元鸡时选择“无”导致元鸡震怒而报错的BUG

修复当铺可能随机到不应该出现的物品类型的BUG

修复敌人同道出战后，我方使用物品的按钮偶尔消失的BUG

修复世界状态栏未正确显示剑冢异动和破冢而出提示的BUG

修复研读时，策略选择按钮偶尔报错的BUG

修复拆除元鸡舍导致元鸡消失的BUG

修复NPC的队伍在长途旅行中有队友离队导致人物处于未知位置的BUG

修复巢穴奖励偶尔出现不应该出现的特殊道具（动物部件等）的BUG

修复击败剑冢以后，没有清除破冢而出的相枢化身的BUG

修复喂食元鸡后，元鸡好感度偶尔没有变化的BUG

修复已经解锁驿站获得大王之后大王消失的BUG

修复"界青门·逆练绝义剑"在消除敌方三个杀式后报错的BUG

修复在特殊情况下，真气消耗导致的存档数据错误的BUG

修复赠送礼物时偶尔出现还存活的促织不能作为礼物赠送的BUG

修复大王的好感度会下降的BUG（大王因为深爱太吾，所以好感度始终保持在100）

修复改变化解类型的特效受到心神命中攻击时偶尔会报错的BUG

修复资源采集建筑收获的引子类型与所勾选的采集资源类型不完全匹配的BUG

修复木质代步重量显示错误的BUG

修复男媒女妁高阶角色报错的BUG

MOD相关：

增加对MOD的支持，避免因Mod配置错误导致无法读取剩余Mod信息

增加对MOD的支持，避免因使用的MOD的配置格式有误造成的游戏无法启动

增加对MOD的支持，避免因使用的MOD触发语法错误而导致的游戏自动关闭

内容调整：

调整主线剧情中第一个破冢而出的相枢化身可以在任何地点击败太吾而触发后续剧情，同时该相枢化身设定无法被击败

产业界面中显示的恩义调整为为百分比形式显示

待机移动动画改为随当前武器变化

武学技艺列表的筛选栏优化