 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

白马非马 update for 23 September 2022

2022/9/23 调整及修复

Share · View all patches · Build 9579032 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

√1、修复-挖宝奇遇轮回秘境天道分身交互崩溃BUG
√2、修复-房间内具有隐形碰撞BUG
√3、修复-冰系术法绝对零度报错BUG
√4、修复-混沌灵植灵兽寿元不足BUG
√5、修复-快捷物品栏不显示的BUG

√1、调整-挖宝奇遇轮回秘境可获得的奖励上限
√2、调整-境界压制伤害算法更改

官方交流群：756815440（白马非马交流群）

Changed files in this update

白马非马 Content Depot 1501971
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.
Open link