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Mechabellum Test Server update for 23 September 2022

0.6.147更新

Share · View all patches · Build 9577934 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

【0.6.147更新】

单位调整

　-熔点
　　 ●熔点新增科技【能量散射】：熔点射程降低40米，但是可以发射5条射线进行攻击，每条射线造成原来20%的伤害。
　-弧光
　　 ●【蓄能攻击】效果调整为：攻击力上升150%，攻击距离减少10
　　 ●【电磁弹】价格减少至200
　　 ●【防空弹药】价格调整为300
　-兵蜂
　　 ●【对地专精】攻击力上升幅度从100%调整至150%
　　 ●【能量护盾】价格从400调整为300
　-霸主
　　 ●攻击距离增加至110，伤害从3466变更为3352
　-暴雨
　　 ●新增【破甲弹】：价格300，伤害增加75%，装弹时间上升15%
　-犀牛
　　 ●犀牛生命值上升20%
　-爬虫
　　 ●攻击力上升20%

新增认证主播功能

　-加入钢铁战区主播群（QQ群号：204116689）成为认证主播
　-现在玩家可以在游戏打中发现正在直播的认证主播，并且可以一键前往直播间

外观调整

　-增加了新的2v2地图：机场
　-移除了原2v2地图 星空
　-对铁锤的外观进行了更新
　-对草地地图的外观进行了更新

性能优化

　-优化了沙漠地图的性能
　-优化了单位改造场景的性能

BUG修正

　-修正了最低画质下部分UI元素过于模糊的问题

Changed files in this update

Depot 2050861
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