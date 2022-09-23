【0.6.147更新】

单位调整

-熔点

●熔点新增科技【能量散射】：熔点射程降低40米，但是可以发射5条射线进行攻击，每条射线造成原来20%的伤害。

-弧光

●【蓄能攻击】效果调整为：攻击力上升150%，攻击距离减少10

●【电磁弹】价格减少至200

●【防空弹药】价格调整为300

-兵蜂

●【对地专精】攻击力上升幅度从100%调整至150%

●【能量护盾】价格从400调整为300

-霸主

●攻击距离增加至110，伤害从3466变更为3352

-暴雨

●新增【破甲弹】：价格300，伤害增加75%，装弹时间上升15%

-犀牛

●犀牛生命值上升20%

-爬虫

●攻击力上升20%

新增认证主播功能

-加入钢铁战区主播群（QQ群号：204116689）成为认证主播

-现在玩家可以在游戏打中发现正在直播的认证主播，并且可以一键前往直播间

外观调整

-增加了新的2v2地图：机场

-移除了原2v2地图 星空

-对铁锤的外观进行了更新

-对草地地图的外观进行了更新

性能优化

-优化了沙漠地图的性能

-优化了单位改造场景的性能

BUG修正

-修正了最低画质下部分UI元素过于模糊的问题