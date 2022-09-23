【测试版本0.9.2.495】9.23更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

添加了非离火门角色参与到玄古门剧情的分支

没有加入离火门的玩家可以在300年后于天星城坊市结识玄古门弟子轩岚诺，并触发后续一连串剧情最终参与到玄古门的故事中。 添加了新的大地图奇遇-轩岚诺中伏

结识轩岚诺后在宁州大地图触发。 更新了洞府的美术素材

高清重制了洞府中的背景和各种贴图。

Bug修复：

修复了重返天魔眼任务后到白帝楼的后续剧情触发位置错误的bug 修复了可以提前触发再见白帝任务的bug 修复了当人物为负声望进入海外岛屿时，选择贿赂，会出现两次贿赂描述的bug 修复了图鉴解锁状态存储位置错误导致每次新进入游戏图鉴会被清空的bug 修复了一些文案错误

本周碎碎念：

虽然今天更新了，但是我们国庆调休了一天。

所以明天还要上班→ →

说起来，现在工作室好像就我还没开始van了（望天

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案