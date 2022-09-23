【测试版本0.9.2.495】9.23更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。
如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。
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更新：
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添加了非离火门角色参与到玄古门剧情的分支
没有加入离火门的玩家可以在300年后于天星城坊市结识玄古门弟子轩岚诺，并触发后续一连串剧情最终参与到玄古门的故事中。
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添加了新的大地图奇遇-轩岚诺中伏
结识轩岚诺后在宁州大地图触发。
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更新了洞府的美术素材
高清重制了洞府中的背景和各种贴图。
Bug修复：
- 修复了重返天魔眼任务后到白帝楼的后续剧情触发位置错误的bug
- 修复了可以提前触发再见白帝任务的bug
- 修复了当人物为负声望进入海外岛屿时，选择贿赂，会出现两次贿赂描述的bug
- 修复了图鉴解锁状态存储位置错误导致每次新进入游戏图鉴会被清空的bug
- 修复了一些文案错误
本周碎碎念：
虽然今天更新了，但是我们国庆调休了一天。
所以明天还要上班→ →
说起来，现在工作室好像就我还没开始van了（望天
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一. 测试版本的开放方式：
在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。
二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用
稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/
测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/
觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。
三. 测试版本须知
在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。
遇到问题的解决方案
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加入觅长生QQ频道在问题反馈子频道发言，加入QQ频道的链接如下
https://qun.qq.com/qqweb/qunpro/share?_wv=3&_wwv=128&appChannel=share&inviteCode=2116BE&businessType=9&from=246610&biz=ka
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加群找管理：
官方QQ群：
觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）
觅长生-斗法台（官方二群）：759875274（已满）
觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922（已满）
觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）
觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）
觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已覆灭）
觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596（已满）
觅长生-广陵城（官方八群）：421258215（已满）
觅长生-天机阁（官方⑨群）：305194193（已满）
觅长生-南崖城（官方十群）：328818782（已满）
觅长生-蓬沙岛（官方11群）：600912624（已满）
觅长生-碎星岛（官方12群）：303640436（已满）
觅长生-千流岛（官方13群）：765812024
觅长生-北宁海（官方14群）：781156534（已满）
觅长生-雷鸣海（官方15群）：563248770（已满）
觅长生-化龙海（官方16群）：922759583
觅长生-图南海（官方17群）：427140375
觅长生-玄冥海（官方18群）：740232691（已满）
觅长生-幽冥海（官方19群）：481516430（已满）
觅长生-吞云海（官方20群）：244562996（已满）
觅长生-南宁海（官方21群）：775894308（已满）
觅长生-西宁海（官方22群）：777505112（已满）
觅长生-竹山宗（官方23群）：648480808（已满）
觅长生-离火门（官方24群）：215492416（已覆灭）
觅长生-化尘教（官方25群）：558183896（已满）
觅长生-方壶山（官方26群）：901745394（已满）
觅长生-沃焦山（官方27群）：712692344（已满）
觅长生-连石山（官方28群）：272808762（已满）
觅长生-风雷谷（官方29群）：897065199（已满）
觅长生-正阳山（官方30群）：561687161
觅长生-星河剑派（官方31群）：145280446（已满）
觅长生-金虹剑派（官方32群）：545885352（已满）
觅长生-无尽海渊（官方33群）：139292257（已满）
觅长生-浪方海域（官方34群）：866526008（已满）
觅长生-伴月楼（官方35群）：516442416（已满）
觅长生-问道楼（官方36群）：679582752（已满）
觅长生-灵药堂（官方37群）：211460950
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到论坛发帖：
3DM论坛觅长生专版
百度贴吧觅长生吧
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游戏WIKI
[url=https://wiki.biligame.com/mcs/首页]觅长生wiki[/url]
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