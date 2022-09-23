2022/9/23 更新修复及调整

√1、修复-挖宝奇遇轮回秘境概率报错问题

√2、修复-挖宝奇遇轮回秘境突破境界寿命加成错误问题

√3、修复-挖宝奇遇轮回秘境极乐天索引错误问题

√4、修复-击杀怪物类术法技能不生效问题

√1、调整-血量显示为百分比，鼠标放上去显示具体值

√2、调整-数值优化调整（超过亿万显示）

√3、调整-加快了多条属性信息、持续信息消失的速度

√1、添加-开放大部分挖宝奇遇轮回秘境各个势力之间的交互以及地图随机事件和特殊事件

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