太初世界的更新公告 第七则

各位道友们好~

我们又又又更新了一大波修复，以期让各位道友在即将到来的美好周末中有更美好的游戏体验。

由我们合作方IndieArk独立方舟准备的《天地归虚法宝回馈》活动还有两天就要结束啦，想参加的道友们抓紧时间了哦~进入我们的微博和B站专栏看看怎样参加活动吧~

本次更新的版本号为：【V0.60.009.06】

修复藏经阁、炼器室、炼丹房工作面板打开时，按结束回合快捷键会结束工作状态的问题 修复随机探索点持续时间结束后没有自动消失的问题 修复仓库和背包物品内的物品进行位置交换会导致物品消失的问题 修复一处AI角色装备法宝导致的回合卡住问题 修复仓库和背包存在多个相同物品导致无法正常拖动及使用的问题

有相当多的道友反馈无法寻获丹方，可以进群看看群在线文档哦！主要材料获取途径、丹方、词条~应有尽有！

也可以在这里点击跳转查看

如果在正式开放之前道友曾体验过我们试用版的传送阵，可以去到【C:\Users\你的用户名\AppData\LocalLow\MassesGame\天地归虚】此坐标，以清理其纪录，它的存在可能会引起众多天道裂隙！

感谢各位道友的积极反馈~

若看到任何天道裂缝或感悟到任何天道法则，请随时于社区中留下您的建议。

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欧星庇佑~