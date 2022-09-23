《交汇协奏曲》现已发售！首促仅需58元！拥有《月影魅像》或《五色浮影于花之海洋》通过捆绑包更只需52元即可入手！游戏内置简繁日多语言，且拥有超越原版的1920X1080高清画质，并支持多达50个Steam成就与云存储，还支持大量额外内容！

本作是由日本知名美少女游戏集团品牌Applique为纪念品牌创立十周年而制作的和风传奇题材作品。由名作《月影魅像-解放之羽-》与《黄昏的禁忌之药》的原班人马打造。并由楠原结衣、成濑未亚、奏雨等知名声优出演，游戏剧情层层剥茧，路线结局众多，集合了各式各样的XP，大量可攻略的角色，是一部拥有很高完成度的作品。本作曾荣获萌系游戏大赏创意金奖。

常见QA：

Q：如何切换简繁日版本？

A：在游戏库列表中找到『交汇协奏曲』，单击鼠标右键，在弹出菜单中选择『属性』，在新的窗口中选择『语言』选项卡，即可在3种版本之间进行切换。

Q：要如何攻略本作品？

A：本作拥有『流程图』系统。各位可以从游戏主界面或在游戏中从游戏画面右侧的菜单栏中随时进入。利用该功能您可以快速在各个分支路线进行跳转以进行省时省力的攻略。

Q：如何想要获得本游戏的额外内容该怎么办？

A：请通过右侧按钮访问あっぷりけ的官方网站获取。