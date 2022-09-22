更新日志：22-9-22

修复错误：

修复移动时，移动方向的后方有路径线暂时出现的BUG

修复制造界面显示人物界面的内容的BUG

修复人物界面伤痛部分中中毒的后四种描述均为寒毒的BUG

修复修理道具造诣要求显示为0的BUG

修复与商队交易筛选、排序点击后游戏报错

修复高级促织品阶和品阶名称字体的颜色会造成看不清楚品阶名称的BUG

修复主线剧情-陈旧的木人内伤-不侵字体重叠的BUG

修复促织决斗中胜败字体大小、层级、圆底的显示BUG

修复促织名称和品阶重叠的BUG

修复和衣以侯化身战斗时报错

修复战斗结束后报错

修复查看人物同道界面，同道的好感未统一的BUG

修复和失心人战斗时自动战斗的报错

修复祠堂，在没选中任何技艺情况下传授技艺的报错

修复战斗中敌人使用壁虎游墙功导致游戏崩溃的BUG

修复使用被铭刻人物建立新档可改名但无效的BUG

修复获得物品界面显示耐久错误的BUG

修复随机角色时右侧体系不变的BUG

修复创建人物界，面世界细节人物寿元缺少内容的BUG

修复采集获得物品时显示功法突破的BUG

修复猴子劫道弹出之前，点开英雄猴杰奇遇出现报错的BUG

修复与NPC进行修习时，会出现两个同样的请教技艺按钮的BUG

修复捕捉完剧情促织后，秋天没有生成促织的BUG

修复崩溃地区驿站剧情离开时报错的BUG

修复和角色互动结束后无法进行采集操作的BUG

修复太吾祠堂建成后报错的BUG

修复山底暗河奇遇报错的BUG

修复互动系统，唬骗道具时无法较艺唬骗、无法和NPC进行较艺的BUG

修复义士堂奇遇报错的BUG

修复向门派NPC请教报错的BUG

修复请教的功法被人抢走后，再次向门主请教相同功法会触发红字的BUG

修复技艺见闻升阶后，相关互动文本没变化的BUG

修复叛徒结伙奇遇进入后报错的BUG

修复归还婴儿报错

修复产业界面无法点击和拖动的BUG

修复叛徒结伙战斗几次后敌人都会变成血吼的敌人的BUG

修复向司徒还月请教《界青四象图》后端程序关闭的BUG

修复在派遣村民去监管外道巢穴后的报错

修复领取悍匪巢穴上供的道具时的报错

修复过月报错黑屏的BUG