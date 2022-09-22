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Ficket update for 22 September 2022

2.4.0 漫画源编辑/调试工具上线

Share · View all patches · Build 9568007 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
    • 加强了漫画源编辑页面(具体点击源编辑左上角的帮助浏览吧)
    • 漫画源创意工坊还需要一段时间，如果自定义源，请一定备份
    • 最近都在做这个功能，所以有几个不影响正常使用的 bug 还没来得及修，在这里致歉
    • 漫画源编辑页面可以另外呼出一个简易的窗口，该窗口拥有 node 注入，基本可以满足调试需求
    • 对于漫画源来说，难度真的比较大，如果你把自定义源当作软件体验的话，可以尝试一下
    • 现阶段漫画源的编辑功能可能会有 bug，请及时报，但是，大概率不会再加强漫画源的编辑和调试功能了
    • 实话实说，开发这个功能的难度，比我自己写源和维护源的难度还要高很多，天知道我踩了多少坑
    • 漫画功能不是做出来图开心，因为所有内容都可以反哺给视频。目前没更新视频源，只是想让漫画当先锋，你们也不想一更新就多一堆bug吧

Changed files in this update

Depot 1634681
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