V0.60.009.03版更新日志

未来的太初天地衍生计划已经写在游戏开屏主菜单上啦，感兴趣的道友们可以去看看了解一下~

由我们合作伙伴IndieArk独立方舟准备的《天地归虚法宝回馈》活动将于本周日截止，想参加的道友们抓紧时间啦！来看看我们的微博和B站专栏参加吧~

本次更新的版本号为【V0.60.009.03】

修复炼丹过程中移动炼丹弟子方位导致的弟子不在炼丹中的问题 新增弟子游历，现在可以通过对话让弟子外出游历了，游历过程中自动升级突破 新增弟子交易，现在可以通过对话和弟子交易获得其物品了 弟子在门派或者队伍中死亡时，个人物品自动放入门派仓库 调整NPC角色和外出游历弟子的突破概率 调整NPC角色在探索场景中可以获得高等级法宝的概率

有相当多的道友反馈无法寻获丹方，可以进群看看群在线文档哦！主要材料获取途径、丹方、词条~应有尽有！

也可以点击下图查看

感谢各位道友的积极反馈~

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