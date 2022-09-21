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徹夜報告書 update for 21 September 2022

パッチ配信 ver1.0.2.7

Share · View all patches · Build 9560316 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

パッチノート ver1.0.2.7
以下の通りで調整および修正を行いました。

  • 同行者の指示可能範囲を拡大しました。

  • 同行者が「はなす」状態のとき、指示が通らない仕様を調整し、指示が通るようになりました。
    |-また，「はなす」状態のとき，追従の指示中でもその場に止まってしまう仕様を調整し、止まらないようになりました。

  • 一定の条件で同行者が重複して出現する不具合を修正。

  • その他、軽微な調整および修正。

Changed files in this update

Depot 2054061
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