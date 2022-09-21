パッチ配信 ver1.0.2.7

パッチノート ver1.0.2.7
以下の通りで調整および修正を行いました。
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同行者の指示可能範囲を拡大しました。
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同行者が「はなす」状態のとき、指示が通らない仕様を調整し、指示が通るようになりました。
|-また，「はなす」状態のとき，追従の指示中でもその場に止まってしまう仕様を調整し、止まらないようになりました。
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一定の条件で同行者が重複して出現する不具合を修正。
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その他、軽微な調整および修正。
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パッチノート ver1.0.2.7
以下の通りで調整および修正を行いました。
同行者の指示可能範囲を拡大しました。
同行者が「はなす」状態のとき、指示が通らない仕様を調整し、指示が通るようになりました。
|-また，「はなす」状態のとき，追従の指示中でもその場に止まってしまう仕様を調整し、止まらないようになりました。
一定の条件で同行者が重複して出現する不具合を修正。
その他、軽微な調整および修正。
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