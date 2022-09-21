1，强化了军团长的作用，具体内容可在军团页面查看
2，虎豹骑增加一个技能【先登】
3，装备冲车数量增加到20个
4，增加了关闭电脑结义选项
5，城池治安50以上，或者城池周围有其他敌军在时不再出现强盗
6，强盗增加了异族兵种
7，运输时增加了是否回城的选项
8，优化了AI的买粮条件
9，城池治安过低时增加了提醒信息
10，地图上增加了内政工作人数的显示
11，城池加入收入支出明细的显示
12，优化了内政时的选人操作
13，为部分武将增加了新称号廉政，所在城池不出现强盗(新档有效)
14，修正组合技发动时不显示动画的问题
15，教学剧本无法研究科技的问题
16，修正某些时候修罗难度AI会少一个技能的问题
17，修正了出兵页面不能取消阵法的问题
18，修正了一些其他的bug
三国記II update for 21 September 2022
1.17.4更新内容
1，强化了军团长的作用，具体内容可在军团页面查看
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