1.17.4更新内容

1，强化了军团长的作用，具体内容可在军团页面查看

2，虎豹骑增加一个技能【先登】

3，装备冲车数量增加到20个

4，增加了关闭电脑结义选项

5，城池治安50以上，或者城池周围有其他敌军在时不再出现强盗

6，强盗增加了异族兵种

7，运输时增加了是否回城的选项

8，优化了AI的买粮条件

9，城池治安过低时增加了提醒信息

10，地图上增加了内政工作人数的显示

11，城池加入收入支出明细的显示

12，优化了内政时的选人操作

13，为部分武将增加了新称号廉政，所在城池不出现强盗(新档有效)

14，修正组合技发动时不显示动画的问题

15，教学剧本无法研究科技的问题

16，修正某些时候修罗难度AI会少一个技能的问题

17，修正了出兵页面不能取消阵法的问题

18，修正了一些其他的bug