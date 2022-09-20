行星动力军备池时长调整的致歉信

亲爱的狙友们，你们好！

9月19日的更新公告中，我们宣布了将 行星动力军备池持续时间延长至 2022年11月24日 07:00 的改动。行星动力系列自上线以来，其外形设计一直受到广大狙友的喜爱。同时作为游戏内第一款不朽级武器，我们希望更多玩家有机会获得行星动力系列武器。然而由于决策过程中未能充分考虑到狙友们的需求和感受，导致公告发出后狙友们对军备箱规则的变更产生了很大困扰。

在这里，我们诚恳地向所有关注、支持《生死狙击2》的狙友们说一声抱歉！经过内部的紧急讨论评估，我们作出了以下决定：

通过游戏内邮件为全服玩家发放补偿奖励： 军备箱 × 3 （将于9月21日发放，邮件有效期为3天，请各位狙友及时上线领取）

取消原定的延长计划，行星动力军备池将于 2022年9月29日 07:00 下架

国粹主题军备池将于9月29日的更新维护后如约而至，其后的军备池持续时长均将 调整为16周

补充说明游戏内珍稀道具的返场规则 对于标记为限时、限定的道具未来均有机会不定期返场，让狙友们都有获得自己喜爱的系列武器的机会 标记为绝版的道具将永久下架，不再返场



我们将于2022年9月20日 19:30 通过不停服热更新修正行星动力军备池的持续时间，更新包大小预计为1MB。本次更新不影响在线的玩家，不影响登录功能，游戏运行中的玩家可退出游戏后重启客户端即可获取更新。

未来的游戏内容制作中，我们将继续坚持从玩家角度出发的理念，为给大家带来更好的游戏体验而不断努力！

《生死狙击2》项目组对本次临时调整未能充分考虑到狙友们的体验和诉求深表歉意！

《生死狙击2》项目组

2022年9月20日