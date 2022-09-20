《R2Beat：音速觉醒》9月21日维护公告

亲爱的《R2Beat：音速觉醒》玩家：

《R2Beat：音速觉醒》将于2022年9月21日上午10:00进行停服维护，预计维护时间6小时。

维护期间无法登录并进行游戏，对此给大家造成不便，敬请谅解！

本次维护内容为：

1.商城服饰、道具上新；

2.限时出售玩伴信物—中秋之梦下架；

3.部分已知问题修复，优化游戏体验。

其它问题及优化，我们也将持续处理，衷心感谢大家对我们的支持与关注！

维护开始时间：2022年9月21日10:00

预计维护结束时间：2022年9月21日16:00