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R2Beat: 音速觉醒 update for 20 September 2022

《R2Beat：音速觉醒》9月21日维护公告

Share · View all patches · Build 9550793 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

亲爱的《R2Beat：音速觉醒》玩家：

《R2Beat：音速觉醒》将于2022年9月21日上午10:00进行停服维护，预计维护时间6小时。
维护期间无法登录并进行游戏，对此给大家造成不便，敬请谅解！
本次维护内容为：
1.商城服饰、道具上新；
2.限时出售玩伴信物—中秋之梦下架；
3.部分已知问题修复，优化游戏体验。
其它问题及优化，我们也将持续处理，衷心感谢大家对我们的支持与关注！

维护开始时间：2022年9月21日10:00
预计维护结束时间：2022年9月21日16:00

Changed depots in stage branch

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Depot 1630281
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