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白马非马 update for 20 September 2022

2022/9/20 调整及修复

Share · View all patches · Build 9549765 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

√1、修复-混沌灵植消失问题
√2、修复-新手任务武器消失问题
√3、修复-部分法宝查看属性崩溃报错
√4、修复-仙门遗址产出会给数量为0的物品
√5、修复-造物泉产出时报错问题
√6、修复-所有计时器不生效问题

√1、调整-侠客堂中加入出售神行丹

官方交流群：756815440（白马非马交流群）

Changed files in this update

Depot 1501971
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